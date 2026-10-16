Шоколадне тістечко в мікрохвильовці: перевірений рецепт без доданого цукру (фото)

Що знадобиться

Для основи:

банан - 1 шт.

яйце - 1 шт.

какао-порошок без цукру - 2 ст. л. (приблизно 10 г).

Для подачі:

натуральний йогурт без цукру та добавок - для змащування

вишні без кісточок - для прикрашання.

Цукор до основи не додаємо: солодкість дає стиглий банан.

Як приготувати тістечко в мікрохвильовці

1. Підготуйте банан

Очистіть банан і ретельно розімніть виделкою до стану пюре. Вибирайте стиглий плід із ніжною м’якоттю.

2. Змішайте інгредієнти

Додайте до банана яйце та какао. Добре перемішайте, щоб маса стала однорідною і без грудочок.

3. Приготуйте основу

Перекладіть масу в невисоку ємність, яку дозволено використовувати у мікрохвильовій печі, залишаючи трохи вільного місця до краю.

Я готувала у пластиковому контейнері прямокутної форми місткістю 0,5 л без кришки.

Час приготування тістечка - 3 хвилини.

Зазначимо, що для повторення рецепта можна орієнтуватися на середню потужність мікрохвильовки - приблизно 600 Вт, але перевірити готовність можна уже через 1,5-2 хвилини.

Час залежить від потужності мікрохвильовки, розміру посуду та товщини тіста.

Основа має добре схопитися, без рідкої маси всередині. Якщо вона ще сира, продовжуйте приготування інтервалами по 15-20 секунд.

Після цього обережно дістаньте контейнер і дайте тістечку трохи охолонути.

4. Додайте йогурт і вишні

Розріжте основу навпіл, змастіть йогуртом і прикрасьте вишнями. Я додала заморожені ягоди - мені смакувало саме так.

Шоколадне тістечко з йогуртом і вишнями, яке я приготувала вдома (фото: Юлії Люшньової)

Чим ще можна доповнити тістечко

Для начинки та подачі можна спробувати й інші поєднання:

крем-сир і малина. Змастіть розрізану основу тонким шаром сиру, а зверху викладіть ягоди;

Змастіть розрізану основу тонким шаром сиру, а зверху викладіть ягоди; арахісова паста і банан. Оберіть пасту без доданого цукру та доповніть її кількома скибочками банана;

Оберіть пасту без доданого цукру та доповніть її кількома скибочками банана; йогурт і кокосова стружка. Змастіть тістечко йогуртом, посипте несолодкою стружкою та додайте улюблені ягоди;

Змастіть тістечко йогуртом, посипте несолодкою стружкою та додайте улюблені ягоди; горіхи й темний шоколад. Посипте верх подрібненим фундуком або волоськими горіхами та невеликою кількістю натертого шоколаду;

Посипте верх подрібненим фундуком або волоськими горіхами та невеликою кількістю натертого шоколаду; згущене молоко. Використайте його замість йогурту, якщо хочеться отримати солодкий десерт.

Однак тоді - зі згущеним молоком або шоколадом - десерт уже міститиме доданий цукор.

Враховуйте, що страва містить яйця та молочні продукти.