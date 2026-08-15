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Смачно 15 серпня 2026, 13:03

Це не дорога екзотика: рецепт яблучного джему зі смаком ківі з маленькою хитрістю

Як зі звичайних яблук зробити розкішний джем "під ківі"
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Смачнирй джем із яблук (фото згенероване ШІ)
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Коли класичне яблучне варення чи повидло вже набридли, настав час для кулінарних експериментів. Досвідчені господині знайшли геніальний спосіб перетворити звичайні та доступні яблука на екзотичний десерт, який за кольором і смаком неможливо відрізнити від справжнього ківі.

Рецептом смачного джему ділиться Styler з посиланням на bude_smachno_razom в Instagram.

Головна хитрість приготування

Головна хитрість цього рецепту полягає у використанні готового фруктового желе. Воно не лише дарує джему красивий смарагдовий відтінок та цікавий смак, але й забезпечує ідеальну густу консистенцію без тривалого уварювання.

Що знадобиться для приготування

Рецепт максимально бюджетний та не потребує складних інгредієнтів. Для приготування підготуйте:

  • очищені яблука - 1 кг (краще обирати кисло-солодкі сорти, які добре розварюються);
  • чиста вода - 50 мл;
  • цукор - 300 г (кількість можна коригувати залежно від природної солодкості яблук);
  • желе зі смаком ківі - 1 стандартна пачка.

Покроковий рецепт приготування

Ретельно вимиті яблука очистіть від шкірки та насіннєвих коробочок. Наріжте їх невеликими шматочками, перекладіть у каструлю та додайте воду. Доведіть масу до кипіння і проваріть на повільному вогні 15–20 хвилин, поки фрукти не стануть зовсім м'якими.

Зніміть каструлю з вогню та перебийте яблука занурювальним блендером до стану однорідного пюре. Щоб текстура була максимально ніжною та шовковистою, додатково протріть масу через сито. Після цього додайте цукор, ретельно перемішайте і знову доведіть пюре до кипіння.

У гарячу яблучну масу всипте сухий порошок желе зі смаком ківі. Дуже добре перемішайте, щоб не залишилося жодної грудочки і кристали повністю розчинилися. Проваріть майбутній джем ще 5–10 хвилин на слабкому вогні.

Горячий смарагдовий джем одразу ж розлийте у заздалегідь простерилізовані банки. Щільно закрийте їх кришками. Після повного охолодження десерт стане ще густішим і набуде ідеальної желейної структури.

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