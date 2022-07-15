В Виннице из-за российского обстрела погиб волонтер и доброволец Владимир Даценко

Владимир Даценко с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помогал патрулировать в городе, также участвовал в волонтерской деятельности, а после - начал обивать пороги военкоматов, но его не ставили на учет, и мужчина отправился на фронт добровольцем.

Владимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)

"Его все здесь пытались удержать, даже работодатели давали большую зарплату ему. "Владимир, останься, ты нам здесь нужен". Говорит: "Нет. Мое сердце там. Я должен защищать нашу страну". Они были диверсионной группой, как я понимаю. То есть они уезжали. Возвращались и уезжали", - рассказал Затайдух.

Владимир Даценко и Владимир Затайдух (фото: facebook.com / Вова Затайдух)

Воин в день вражеской атаки Винницы привез в частную клинику своего побратима, который служил в "Айдаре", рассказал Денис Климов, который как раз общался с Владимиром 14-го на крыльце медзаведения в момент ракетного удара.

Владимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)

Даценко оказался в эпицентре взрыва. Климов в больнице пытался найти друга, но не смог. Сам он получил минно-взрывные травмы.

"Осколки по всему телу. Рука - осколки. Спина - много осколков. И ушные перепонки немного лопнули", - рассказывает он.

Владимира Даценко после ударов по Виннице так и не нашли, и мужчину внесли в списки пропавших без вести.

Обгоревшие документы Владимира Даценко (фото: facebook.com / Вова Затайдух)

Сегодня Затайдух в своем Facebook опубликовал сообщение, в котором говорилось о гибели товарища.

"Братик, ты для меня будешь всегда самый... самый... как так? Друг, я помню каждый момент, помню, каждый твой поступок, друг, ты действительно пример для всех... я всегда буду благодарить жизнь, что мы с тобой знакомы... как же мне не будет хватать твоего надежного плеча... ты всегда останься в наших сердцах... покойся с миром", - говорится в посте.

Владимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)