У Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир Даценко

Серед жертв російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня виявився волонтер та активіст, доброволець Володимир Даценко, який був на місці вибуху. "Борода" спочатку значився в списках зниклих безвісти, але пізніше сьогодні стало відомо про його загибель.
Скорботну звістку 15 липня повідомив голова ГО "Дорожній контроль Вінниці" Володимир Затайдух, передає "Суспільне".
Володимир Даценко з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагав патрулювати в місті, також брав участь у волонтерській діяльності, а після - почав оббивати пороги військкоматів, проте його не ставили на облік, і чоловік відправився на фронт добровольцем.
Володимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)
"Його всі тут намагалися втримати, навіть роботодавці давали більшу зарплату йому. "Володимире, залишся, ти нам тут потрібен". Каже: "Ні. Моє серце там. Я маю захищати нашу країну". Вони були диверсійною групою, як я розумію. Тобто вони виїжджали. Поверталися і виїжджали", - розповів Затайдух.
Воїн в день ворожої атаки Вінниці привіз до приватної клініки свого побратима, який служив в "Айдарі", розповів Денис Клімов, який якраз спілкувався з Володимиром 14-го на ґанку медзакладу в момент ракетного удару.
Володимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)
Даценко опинився в епіцентрі вибуху. Клімов в лікарні намагався знайти друга, але не зміг. Сам він отримав мінно-вибухові травми.
"Осколки по всьому тілу. Рука - осколки. Спина - багато осколків. І вушні перетинки трохи лопнули", - розповідає він.
Володимира Даценка після ударів по Вінниці так і не знайшли, і чоловіка внесли до списків зниклих безвісти.
Обгорілі документи Володимира Даценка (фото: facebook.com / Вова Затайдух)
Сьогодні Затайдух у своєму Facebook опублікував повідомлення, в якому йшлося про загибель товариша.
"Братику , ти для мене будеш завжди самий... самий... як так? Друже, я памятаю кожний момент, памятаю, кожний твій вчинок, друже, ти дійсно приклад для всіх... я завжди буду дякувати життю, що ми з тобою знайомі... як же мені не буде вистачати твого надійного плеча... ти завжди залишися в наших серцях... спочивай з миром", - йдеться в пості.
Володимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)
Раніше ми писали, що під час ракетного обстрілу Вінниці також постраждали члени команди співачки ROXOLANA. Один з яких - звукорежисер Євген Коваленко - загинув. Артистка показала фото хлопця та згадала, яким він був.