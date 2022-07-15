У Вінниці через російський обстріл загинув волонтер і доброволець Володимир Даценко

Володимир Даценко з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагав патрулювати в місті, також брав участь у волонтерській діяльності, а після - почав оббивати пороги військкоматів, проте його не ставили на облік, і чоловік відправився на фронт добровольцем.

Володимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)

"Його всі тут намагалися втримати, навіть роботодавці давали більшу зарплату йому. "Володимире, залишся, ти нам тут потрібен". Каже: "Ні. Моє серце там. Я маю захищати нашу країну". Вони були диверсійною групою, як я розумію. Тобто вони виїжджали. Поверталися і виїжджали", - розповів Затайдух.

Володимир Даценко та Володимир Затайдух (фото: facebook.com / Вова Затайдух)

Воїн в день ворожої атаки Вінниці привіз до приватної клініки свого побратима, який служив в "Айдарі", розповів Денис Клімов, який якраз спілкувався з Володимиром 14-го на ґанку медзакладу в момент ракетного удару.

Володимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)

Даценко опинився в епіцентрі вибуху. Клімов в лікарні намагався знайти друга, але не зміг. Сам він отримав мінно-вибухові травми.

"Осколки по всьому тілу. Рука - осколки. Спина - багато осколків. І вушні перетинки трохи лопнули", - розповідає він.

Володимира Даценка після ударів по Вінниці так і не знайшли, і чоловіка внесли до списків зниклих безвісти.

Обгорілі документи Володимира Даценка (фото: facebook.com / Вова Затайдух)

Сьогодні Затайдух у своєму Facebook опублікував повідомлення, в якому йшлося про загибель товариша.

"Братику , ти для мене будеш завжди самий... самий... як так? Друже, я памятаю кожний момент, памятаю, кожний твій вчинок, друже, ти дійсно приклад для всіх... я завжди буду дякувати життю, що ми з тобою знайомі... як же мені не буде вистачати твого надійного плеча... ти завжди залишися в наших серцях... спочивай з миром", - йдеться в пості.

Володимир Даценко (фото: facebook.com/boroda.dkv)