"Холостяк-15": Кравцов віддав Троянду першого враження і пояснив свій вибір

Кому Кравцов віддав троянду першого враження

Після знайомства з частиною учасниць В'ячеслав Кравцов зізнався, що зробити вибір виявилося складніше, ніж він очікував.

За словами головного героя, кожна розмова залишила свої враження, проте одна дівчина змогла особливо його зацікавити.

"Я знав, що буде важко вибирати, але коли я подивився в очі кожної з них, я зрозумів, що буде ще важче. Але одна розмова мене дуже вразила і вразила гра на фортепіано, тому, Лізо, ця троянда для тебе", - сказав Кравцов.

Так баскетболіст оголосив, що Троянду першого враження отримує 24-річна Ліза.

В'ячеслав Кравцов вручив Троянду першого враження (фото: скриншот)

Як Ліза відреагувала на рішення Холостяка

Для учасниці рішення Кравцова стало несподіванкою. Дівчина зізналася, що не одразу повірила в те, що почула своє ім'я.

"Першу секунду в мене був якийсь шок, я навіть не могла повірити", - поділилася Ліза.

Коли Кравцов запитав, чи прийме вона троянду, учасниця відповіла з усмішкою.

"Мені дуже приємно отримати цю троянду від тебе, дякую", - сказала Ліза.

Пізніше дівчина додала, що досі перебуває під враженням від події.

"Я тотально у шоці і просто у приємному задоволенні від цього, що відбулося", - зізналася вона.

Що відомо про Лізу

Лізі 24 роки, вона є співзасновницею діджитал-агенції, яка займається просуванням у соціальних мережах. Під час першого знайомства з В'ячеславом дівчина привернула увагу холостяка грою на фортепіано.

Що учасниця минулого сезону радить героїням "Холостяка" з Кравцовим

Нагадаємо, в інтерв'ю Styler Віточка Зварич, яка брала участь в сезоні з актором Тарасом Цимбалюком, висловилася про реаліті. Вона зазначила, що учасницям слід готуватися до великої уваги від глядачів.



"Перше й найголовніше - не читати коментарі. А якщо вже дуже хочеться, то принаймні не сприймати кожен із них як істину в останній інстанції. В інтернеті завжди знайдуться люди, яким ти не сподобаєшся, незалежно від того, що скажеш чи зробиш", - пояснила Віта.



"Неможливо бути хорошою для всіх, та й не потрібно. Я б радила звертати увагу на добрі слова й адекватну конструктивну критику, але не дозволяти випадковим незнайомцям визначати власну самооцінку", - додала вона.



Глядачі, зазначила Зварич, бачать лише частину історії, а не все, що відбувається.



"І ще не забувайте, що життя після проєкту продовжується. "Холостяк" - це лише певний досвід, а не вирок і не визначення того, ким ви є. Не варто заради телевізійної картинки втрачати себе", - сказала Віточка.