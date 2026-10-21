Модель із "Холостяка" Лія Янголенко пояснила, чому вирішила шукати кохання на шоу: "Хочу заміж"

Лія Янголенко зізналася, чому хоче заміж

За словами учасниці "Холостяка", протягом останнього року вона неодноразово говорила про бажання вийти заміж. Однак для неї це не просто весілля, обручка чи чергова життєва ціль. Лія прагне зустріти близьку за духом людину, з якою можна разом мріяти, подорожувати, жартувати, будувати плани та підтримувати одне одного.

Модель хоче стосунків, у яких комфортно навіть мовчати разом, не втрачаючи відчуття щастя та близькості.

"Але для мене "заміж" - це не про весілля, обручку чи галочку навпроти чергової життєвої цілі. Я хочу знайти свою людину. Близьку душу, з якою можна мріяти, дуркувати, подорожувати, будувати спільні плани, розділяти інтереси, підтримувати одне одного й іноді просто мовчати, але все одно почуватися щасливою", - написала вона.

Що зацікавило Лію у головному герої "Холостяка"

Однією з причин, чому Янголенко погодилася на участь у проєкті, став сам головний герой. За словами дівчини, її зацікавило те, що Слава має досвід тривалих стосунків і є батьком.

Для Лії це важливо, адже вона хотіла познайомитися з чоловіком, який розуміє: стосунки - це не лише романтичні побачення, а й відповідальність, спільні рішення та вміння бути поруч.

Не менше її привабив і сам формат реаліті, який дає змогу пережити незвичайні ситуації та побувати на побаченнях, які навряд чи трапилися б у повсякденному житті. Серед таких пригод Лія з гумором згадала навіть побачення втрьох.

Чому участь у шоу стала для моделі незвичним досвідом

Попри те, що Лія працює моделлю та давно звикла до камер, на проєкті їй довелося виходити за межі звичного. Як пояснила дівчина, раніше перед об'єктивом їй переважно потрібно було мовчати, а на "Холостяку" - говорити про власні думки, почуття та переживання.

Окремим випробуванням стало й те, що за увагу одного чоловіка змагаються одразу кілька дівчат. Такий досвід приніс Лії нові знайомства, емоції та ситуації, у яких вона раніше не опинялася.

Попри всі труднощі, учасниця не шкодує, що наважилася на цю пригоду. За її словами, шоу дало їй можливість побачити себе з іншого боку.

"Це був абсолютно незвичний для мене досвід. Нові люди, емоції, ситуації, у яких я раніше ніколи не опинялася. Можливість побачити себе зовсім з іншого боку. І попри все, я дуже рада, що наважилася", - додала учасниця шоу.

Наприкінці допису Лія звернулася до підписників із запитанням, чи погодилися б вони на подібний експеримент заради можливості знайти кохання.

Як пройшла перша вечірка шоу

Перша вечірка "Холостяка-15" стала для В'ячеслава Кравцова справжнім випробуванням на уважність: дівчата підготували незвичайні подарунки, творчі номери та креативні способи заявити про себе. Кожна намагалася знайти власний підхід до баскетболіста - від гумору й танців до спільних пригод.

Наприклад, Христина Горняк, колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, принесла на знайомство жартівливий нотаріальний договір про симпатію та наміри. Слава підіграв дівчині й погодився підписати документ.

Танцівниця Дар'я Харитонова вирішила здивувати Холостяка румбою. Спочатку до нього вийшов її партнер із танців, чим неабияк спантеличив баскетболіста, а потім до виступу приєдналася сама Дар'я. Після танцю Слава зізнався, що почувався зайвим у цій сцені.

Катерина Мельник обрала інший спосіб привернути увагу: розстелила перед Кравцовим червону доріжку й пояснила, що прийшла на проєкт не за спортивними перемогами, а за коханням. Валерія Полянська зробила ставку на одеський колорит і запропонувала незвичну вечерю з молодою картоплею та тюлькою. Колишня баскетболістка Катерина Петренко натомість запросила Славу зіграти в гру "33".

Не бракувало й оригінальних презентів. Інженерка дронарні Анна Мишак подарувала Холостяку нічник у формі серця, який виготовила власноруч. Інша учасниця підготувала баскетбольний м'яч, оздоблений камінцями, а акторка Марина Колісник презентувала картину, створену за допомогою власного тіла.

Автоблогерка Дарина Заінчуковська приїхала на зустріч на спорткарі. В'ячеслав спробував сісти за кермо, однак через свій зріст зіткнувся з несподіваними труднощами. А Катерина Дойчева взагалі з’явилася на вечірці з незвичайною супутницею - домашньою куркою на ім'я Лариска.

Свою історію знайомства з Холостяком Лія Янголенко почала з ранкової прогулянки парком, куди запросила Славу разом зі своїм собакою Брюсом. Ця зустріч завершилася для моделі трояндою. Ще одну квітку Кравцов вручив Тетяні Бевз після спільної поїздки на мотоциклах ендуро.

Крім того, Єлизавета Проценко скористалася можливістю отримати троянду з імунітетом. Тож ще до традиційної церемонії кілька учасниць уже встигли закріпити свої позиції в боротьбі за увагу головного героя.