"Моя совість чиста": яка учасниця забрала перше побачення у Марини Колісник на "Холостяку"

Як Вікторія забрала побачення у Марини

Під час першої вечірки учасницям запропонували незвичайний інтерактив із вежею келихів.

Дівчата мали по черзі діставати з конструкції келихи так, щоб вежа залишилася стояти. Якщо учасниці вдавалося виконати завдання і нічого не впало, їй відкривали факт про В'ячеслава Кравцова.

Деякі факти приховували ще й бонуси. Один із таких бонусів отримала Вікторія Хилюк. Дівчині випала можливість забрати в іншої учасниці право на індивідуальне спілкування з холостяком.

Коли Вікторію запитали, чи скористається вона такою можливістю, учасниця вирішила забрати бонус у Марини Колісник.

"Якщо вже в мене випадає така нагода, Марина все ж таки має вже трояндочку. Добре, я все ж таки скористаюсь цією нагодою", - сказала Хилюк.

Вікторія Хилюк (скриншот)

Чому Вікторія забрала побачення саме у Марини

Вчинок Вікторії здивував інших учасниць, адже дівчина раніше справляла враження спокійної та стриманої.

Одна з конкуренток навіть зазначила, що за ніжною зовнішністю блондинки приховується рішучий характер.

"Блондинка, така ніжна, а все ж таки має сталевий характер", - прокоментувала вона.

Сама Вікторія пояснила, що добре розуміла, навіщо прийшла на проєкт, тому не збиралася відмовлятися від можливості ближче познайомитися з головним героєм.

"Я розуміла, для чого я сюди прийшла. Якби це була інша дівчинка, я, можливо, задумалась. Тут я ні секунди не думала", - зізналася Хилюк.

За словами учасниці, на її вибір вплинула й поведінка Марини.

"Марина себе негарно поводила. Я вважаю, що моя совість тут чиста повністю", - заявила Вікторія.

При цьому не всі дівчата негативно сприйняли її рішення.

Одна з учасниць назвала такий крок обґрунтованим, адже Марина вже мала троянду від Холостяка, тоді як Вікторія отримала шанс особисто поспілкуватися з ним.

Що відомо про Вікторію Хилюк та Марину Колісник

Вікторія Хилюк - модель та лікарка-педіатриня за освітою, яка бере участь у 15-му сезоні романтичного реаліті. Під час першого знайомства з В'ячеславом Кравцовим дівчина здивувала його незвичайним подарунком - власною флюорографією.

Марина Колісник - акторка, яка також вирішила поборотися за серце баскетболіста. На знайомстві вона подарувала головному герою картину, яку створила за допомогою власного тіла без використання пензлів.