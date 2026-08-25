Кінець чорної смуги: три знаки Зодіаку, чиє життя різко налагодиться 26 серпня

Що кажуть астрологи

Астрологи зазначають, що зникне страх відвертих розмов. Саме готовність йти на поступки, здатність домовлятися та бажання зберегти стосунки допоможуть залишити всі складнощі в минулому.

Кому зірки обіцяють полегшення

Телець

Ви не любите цього визнавати, але людина, яка вам дійсно небайдужа, останнім часом трохи діє на нерви. Проте ви щиро хочете зберегти цей зв'язок. 26 серпня - ідеальний час для відвертої розмови.

Венера у Терезах допоможе вам донести свою думку максимально коректно. Головне - будьте готові не лише говорити, а й слухати, і тоді всі непорозуміння швидко вирішаться.

Скорпіон

Ваша фірмова риса - завжди говорити те, що думаєте. Однак іноді ваша прямолінійність межує з різкістю, і нещодавно ви могли сильно образити чи відштовхнути цим близьку людину.

У середу зірки дають вам шанс здати трохи назад і виправити ситуацію. Проявіть ввічливість та вислухайте іншу сторону: коли кожен матиме змогу висловити свої почуття, спілкування одразу стане легшим.

Лев

Для вас середа стане днем, коли ви нарешті знайдете ідеальний внутрішній баланс. Ви - сильна та яскрава натура, але часто штучно стримуєте себе, щоб не відлякати оточуючих.

26 серпня ви чітко усвідомите справжню цінність компромісу. Ваше життя стане набагато комфортнішим, адже ви навчитеся висловлювати свою правду та відстоювати власні інтереси, абсолютно не ображаючи при цьому інших людей.