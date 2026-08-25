Конец черной полосы: три знака Зодиака, чья жизнь резко наладится 26 августа

Что говорят астрологи

Астрологи отмечают, что исчезнет страх откровенных разговоров. Именно готовность идти на уступки, договариваться и желание сохранить отношения помогут оставить все сложности в прошлом.

Кому звезды обещают облегчение

Телец

Вы не любите этого признавать, но человек, который вам действительно небезразличен, в последнее время немного действует на нервы. Однако вы искренне хотите сохранить эту связь. 26 августа - идеальное время для откровенного разговора.

Венера в Весах поможет вам донести свое мнение максимально корректно. Главное - будьте готовы не только говорить, но и слушать, и тогда все недоразумения быстро разрешатся.

Скорпион

Ваша фирменная черта - всегда говорить то, что думаете. Однако иногда ваша прямолинейность граничит с резкостью, и недавно вы могли сильно обидеть или оттолкнуть этим близкого человека.

В среду звезды дают вам шанс сдать чуть-чуть назад и исправить ситуацию. Проявите вежливость и выслушайте другую сторону: когда каждый сможет выразить свои чувства, общение сразу станет легче.

Лев

Для вас среда станет днем, когда вы наконец-то найдете идеальный внутренний баланс. Вы - сильная и яркая натура, но часто искусственно сдерживаете себя, чтобы не отпугнуть окружающих.

26 августа вы ясно осознаете истинную ценность компромисса. Ваша жизнь станет намного более комфортной, ведь вы научитесь выражать свою правду и отстаивать собственные интересы, совершенно не оскорбляя при этом других людей.