Рак, Скорпіон і Риби заздалегідь відчувають небезпеку: у кого найсильніша інтуїція

12 місце - Овен

Овни частіше покладаються на швидку реакцію та власну впевненість, ніж на тонкі інтуїтивні сигнали. Їхнє передчуття іноді спрацьовує, але імпульсивність може завадити почути внутрішній голос.

11 місце - Козоріг

Козороги звикли довіряти фактам, досвіду та чіткій логіці, тому інтуїцію нерідко відсувають на другий план. Водночас їхнє підсвідоме відчуття людей і ситуацій може бути значно точнішим, ніж вони самі думають.

10 місце - Телець

Тельці мають хороше відчуття моменту й часто помічають зміни в поведінці інших. Їхня інтуїція особливо добре працює тоді, коли справа стосується безпеки, грошей або людей, яким вони довіряють.

9 місце - Стрілець

Стрільці нерідко діють за внутрішнім відчуттям і можуть буквально "вгадати" правильний напрямок. Їм допомагає природний оптимізм, хоча іноді надмірна самовпевненість змушує плутати інтуїцію з бажанням побачити найкращий сценарій.

8 місце - Лев

Леви чудово зчитують атмосферу навколо себе та швидко помічають, коли чиїсь слова не відповідають справжнім намірам. Їхня інтуїція особливо сильна у питаннях стосунків і соціального життя.

7 місце - Близнюки

Близнюки вміють збирати безліч дрібних деталей, які інші можуть навіть не помітити, а потім блискавично складати їх у цілісну картину. Саме тому їхні "передчуття" часто виявляються результатом дуже тонкого спостереження.

6 місце - Терези

Терези зчитують людей і чудово вловлюють напругу чи фальш у спілкуванні. Вони можуть довго сумніватися у власних висновках, але перше внутрішнє відчуття нерідко виявляється правильним.

5 місце - Діва

Діви помічають найдрібніші нюанси, тому їхня інтуїція часто працює майже непомітно для них самих. Вони можуть відчути, що ситуація розвивається не так, як здається, ще до появи очевидних доказів.

4 місце - Водолій

Водолії мають нестандартне мислення й часто здатні передбачити розвиток подій, коли інші ще не бачать жодних закономірностей. Їхня інтуїція більше пов’язана з раптовими осяяннями та незвичайними ідеями.

3 місце - Риби

Риби вважаються одним із найбільш чутливих знаків Зодіаку. Вони легко вловлюють настрій інших людей, можуть відчувати приховані емоції та нерідко довіряють дивним, але дуже точним передчуттям.

2 місце - Скорпіон

Скорпіони мають майже детективне чуття на брехню, приховані мотиви та нещирість. Вони швидко відчувають, коли людина щось недоговорює, а їхня підозра часто знаходить підтвердження.

1 місце - Рак

Перше місце дістається Ракам - одному з найбільш інтуїтивних знаків Зодіаку. Представники цього знаку тонко відчувають людей і атмосферу навколо себе, а їхні передчуття особливо часто стосуються близьких, стосунків та важливих життєвих змін.