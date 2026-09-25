Телець, Овен і Скорпіон: що робить ці знаки Зодіаку такими впертими
У суперечці одні готові поступитися, а інші стоятимуть на своєму до останнього. Астрологи пов’язують таку поведінку з особливостями характеру окремих знаків Зодіаку.
Styler розповідає, кому найскладніше змінити свою думку.
12 місце - Терези
Терези зазвичай не прагнуть сперечатися до перемоги й готові вислухати чужу думку. Вони можуть змінити позицію, якщо побачать переконливі аргументи, адже для них важливіші спокій і гармонія.
11 місце - Близнюки
Близнюки легко переглядають свої погляди, якщо отримують нову інформацію. Вони можуть завзято сперечатися, але не завжди тримаються за одну позицію до кінця.
10 місце - Риби
Риби не завжди наполягають на своєму відкрито. Вони радше підуть від суперечки, хоча у важливих для себе питаннях можуть несподівано проявити неабияку принциповість.
9 місце - Стрілець
Стрільці впевнені у власних переконаннях і не бояться їх відстоювати. Водночас вони здатні змінити думку, якщо побачать нову перспективу або переконаються, що помилялися.
8 місце - Водолій
Водолії люблять мати власний погляд на речі й не надто зважають на думку більшості. Їхня впертість проявляється тоді, коли хтось намагається нав'язати їм правила або обмежити свободу.
7 місце - Рак
Раки можуть довго триматися за рішення, особливо якщо воно пов'язане з близькими людьми чи особистими переживаннями. Переконати їх буває непросто, коли вони вже емоційно визначилися.
6 місце - Лев
Леви впевнені у собі та не люблять визнавати поразку в суперечці. Якщо вони переконані у своїй правоті, можуть досить довго відстоювати позицію, навіть коли аргументи опонента вже звучать переконливо.
5 місце - Терези
Тут Терези вже не врятуються дипломатією: якщо питання принципове, вони можуть несподівано твердо стояти на своєму. Особливо складно змусити їх відмовитися від рішення, яке вони вважають справедливим.
4 місце - Овен
Овни звикли діяти швидко й упевнено, тому не люблять, коли їм вказують, що робити. У суперечці вони можуть піти напролом і відстоювати свою думку до останнього.
3 місце - Скорпіон
Скорпіони не завжди демонструють впертість відкрито, але якщо щось вирішили, змінити їхню позицію дуже складно. Вони можуть роками пам'ятати образи та неохоче відмовляються від своїх принципів.
2 місце - Козоріг
Козороги наполегливі, дисципліновані й звикли доводити справи до кінця. Якщо вони поставили перед собою мету, чужі сумніви навряд чи змусять їх звернути з обраного шляху.
1 місце - Телець
Тельця недарма вважають одним із найбільш принципових знаків Зодіаку. Якщо він уже щось вирішив, переконати його змінити думку може бути справжнім випробуванням - особливо коли рішення здається йому правильним і комфортним.
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