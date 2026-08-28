Всесвіт нарешті винагородить ці 4 знаки Зодіаку після надзвичайно важкого літа

Для кого починається біла смуга

Рак

Після важкого ретроградного Меркурія та перебування Марса у вашому знаку життя могло здаватися суцільним хаосом. На щастя, низка розчарувань залишилася позаду.

Протягом наступних шести тижнів Всесвіт розчистить шлях, дозволяючи вам легко та швидко досягти успіху саме в тих сферах, де влітку все валилося з рук.

Козеріг

Замість легких літніх побачень останні два місяці принесли вам глибокі розчарування та біль у стосунках. Цей складний любовний цикл офіційно завершується.

Ваше особисте життя стоїть на порозі масштабного оновлення, тому саме час відкритися для нових знайомств та дозволити собі знову ходити на побачення.

Овен

Ви щойно пройшли двомісячний цикл, позначений емоційним вигорянням та нетиповими для вас депресивними настроями. Цей темний період був необхідним для глобального життєвого очищення.

Ви більше не тримаєтеся за токсичні ситуації та людей, відновлюєте власну силу і вже найближчим часом відчуєте кардинальне покращення щоденного життя.

Терези

Кар'єрні перешкоди були вашим головним джерелом стресу, тримаючи заслужене визнання та фінансову винагороду поза зоною досяжності. Цей застій нарешті закінчився.

Оскільки Марс активує ваш сектор успіху, багатство та кар'єрне просування стають абсолютно реальними - вам залишається лише простягнути руку і взяти своє.

Як не втратити цей шанс

Щоб отримати максимум від цього сприятливого астрологічного вікна, експерти радять припинити озиратися на літні невдачі.

Поточне розташування планет вимагає рішучого руху вперед, а не рефлексії. Оновіть професійне резюме, призначте важливі зустрічі та активно беріться за проєкти, які безнадійно стояли на паузі у липні та серпні.