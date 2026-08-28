Вселенная наконец-то вознаградит эти 4 знака Зодиака после чрезвычайно тяжелого лета

Для кого начинается белая полоса

Рак

После тяжелого ретроградного Меркурия и пребывания Марса в вашем знаке жизнь могла казаться сплошным хаосом. К счастью, ряд разочарований остался позади.

В течение следующих шести недель Вселенная расчистит путь, позволяя вам легко и быстро добиться успеха именно в тех сферах, где летом все валилось с рук.

Козерог

Вместо легких летних свиданий последние два месяца принесли вам глубокие разочарования и боль в отношениях. Этот сложный любовный цикл официально завершается.

Ваша личная жизнь стоит на пороге масштабного обновления, поэтому самое время открыться для новых знакомств и позволить себе снова ходить на свидание.

Овен

Вы только что прошли двухмесячный цикл, отмеченный эмоциональным выгоранием и нетипичными для вас депрессивными настроениями. Этот темный период был необходим для глобального жизненного очищения.

Вы больше не держитесь за токсичные ситуации и людей, восстанавливаете свою силу и уже в ближайшее время почувствуете кардинальное улучшение повседневной жизни.

Весы

Карьерные препятствия были вашим главным источником стресса, держа заслуженное признание и финансовое вознаграждение вне зоны досягаемости. Этот застой наконец-то закончился.

Поскольку Марс активирует ваш сектор успеха, богатство и карьерное продвижение становятся абсолютно реальными - вам остается только протянуть руку и взять свое.

Как не упустить этот шанс

Чтобы получить максимум из этого благоприятного астрологического окна, эксперты советуют прекратить оглядываться на летние неудачи.

Текущее расположение планет требует решительного движения вперед, а не рефлексии. Обновите профессиональное резюме, назначьте важные встречи и активно беритесь за безнадежно стоящие на паузе в июле и августе проекты.