В 210 округе на Черниговщине "титушки" по приказу кандидата Приходько пытаются сорвать работу ОИК

Работа Окружной избирательной комиссии на 210 округе в Прилуках под угрозой срыва – команда кандидата в народные депутаты Бориса Приходько прибегает к грязным и незаконным действиям, чтобы сделать невозможным установление результатов волеизъявления избирателей. Об этом стало известно из видеозаписи, на которой скандальную ОИК №210 окружили люди в балаклавах.

В 210 округе на Черниговщине "титушки" пытаются сорвать работу ОИК

В 210 округе на Черниговщине "титушки" пытаются сорвать работу ОИК

Борис Приходько, который проиграл выборы, собрал "титушек" под зданием ОИК и пытается его штурмовать. У стены ОИК уже полетели первые дымовые шашки. Именно в это время комиссия занимается пересчетом голосов для того, чтобы предоставить протокол Центральной избирательной комиссии. Работу парней, говорят активисты, лично курирует Приходько.

"Сегодня господин Приходько вместе с "титушками" блокирует работу ОИК, давит на комиссию, "титушки" нападают на людей, помещение ОИК минируются, летят дымовые шашки. Именно в эти минуты господин Приходько лично отдает приказы "титушкам", которые вероятно готовят силовой захват здания ОИК в Прилуках", – сообщил с места событий Сергей Коровченко, который победил на выборах по предварительным результатам.

Отметим, такое происходит не впервые. По словам активистов, команда Бориса Приходько в очередной раз пытается сделать невозможным установление результатов в 210 округе.

Штурм ОИК №210

Напомним, что округ №210 – последний из 199 округов, где не установлены результаты выборов. Шестой окружной административный суд признал выборы на участке №740243 недействительными. ЦИК постановила предоставить уточненный протокол до 12:00 16 августа. Сейчас работа ОИК на 210 округе под угрозой срыва.