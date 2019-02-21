В Бердичеве на двери квартиры женщины с ребенком повесили гранату: все подробности

Граната оказалась противопехотной Ф-1

В Бердичеве Запорожской области в одной из девятиэтажек на двери квартиры молодой женщины с 4-летним ребенком неизвестные повесили боевую гранату. На место прибыли правоохранители, а затем взрывотехники, которые и обезвредили взрывное устройство и передали следователям, говорится в сюжете "Чрезвычайные новости. ICTV".

Отмечается, что гранату не просто подбросили, а демонстативно повесили на веревке на ручке двери квартиры.

Первыми ее заметили люди, которые шли в гости к соседям. А в самой квартире на тот момент никого из хозяев не было дома.

В полиции громкий инцидент пока квалифицировали как хулиганство. Изъятая граната - противопехотная Ф-1, и это не муляж, хотя окончательные выводы сделают эксперты.

Фото: скриншот

По словам правоохранителей, в отношении хозяйки квартиры и круга ее знакомых ранее уже совершались подобные правонарушения.

Как выяснилось, женщина, на двери которой повесили гранату, должна была на следующий день выступать в суде качестве свидетеля по уголовному делу. Предполагают, что взрывное устройство было предупреждением, чтобы она держала язык за зубами.

Тем временем жители дома думают об установке в подъезде видеокамер, которые бы отпугнули злоумышленников.

Видео: YouTube / Надзвичайні новини. ICTV

Как сообщалось ранее, в Тернополе в октябре 2018 года в жилом доме в одном из почтовых ящиков нашли боевую гранату.

Также мы писали о том, что в Харькове прошлой осенью на трамвайной остановке на Московском проспекте возле завода нашли гранату.

Напомним, что не так давно во Львове повредили автомобиль общественного активиста и подбросили в багажник гранату РГД-5.