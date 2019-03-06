Бил головой об вазон: в Чернигове жестоко наказали школьника

Избитый школьник боялся признаваться маме, чтобы не избили еще сильнее

Избиение школьника, ученика седьмого класса, произошло в одной из черниговских школ. С мальчиком жестоко расправился ученик восьмого класса этого же заведения. Эмоциональный пост опубликовала мама пострадавшего мальчика на странице Батьки SOS в Facebook.

По ее словам, сын пришел домой весь избитый - в ссадинах и синяках. Мальчик рассказал, что восьмиклассник бил его с ноги, душил и бил об вазон с цветами. Также известно, что агрессор уже не в первый раз бьет детей в школе.

Женщина пишет, что на протяжении дня не может дозвониться до классного руководителя. А сын просит не ходить в школу, потому что побьют за то, что "нашестерил".

В Чернигове избили школьника (скрин: facebook.com)

Пользователи Facebook советуют маме пострадавшего мальчика немедленно писать заявление в полицию, чтобы добиться справедливости и пресечь дальнейшее жестокое обращение.

"Заключение медицинской экспертизы в разы лучше фото побоев. Едьте в травмпункт сейчас, снимайте побои и вызывайте полицию. А завтра уже в школу", - советует Юлия Братченко.

"Не школа, а зона с понятиями", - констатировала Olga Godunova.

"Сына обнять и объяснить, что такие вещи замалчивать нельзя. Давить на совесть, что он такой не один может быть", - написала Юлия Тили.

"Это уже не буллинг, это побои, нанесение телесных повреждений. Совсем другая статья и ответственность", - прокомментровала Оксана Бобырь.

Ранее мы писали, что школьника из Харьковской области избили двое учеников за то, что мальчик вступился за жертву издевательств.

А также сообщали, что под Херсоном 14-летняя "жертва" буллинга подняла на ноги всю полицию.