В больнице Киева умер подросток из-за опасной болезни после купания в водоеме

В больнице "Охматдет" в Киеве умер 15-летний мальчик из Броваров после того, как заболел лептоспирозом после купания в пруду. У подростка было тяжелое состояние, недуг дал серьезные осложнения, и врачи уже не смогли спасти парня.

Как сообщила 25 июля на оперативном совещании исполняющая обязанности директора Броварского районного филиала ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Украины" Оксана Колесник, трагедия произошла 17 июля.

Заражение и последствия

Десятиклассник броварской школы №5 покупался 30 июня в одном из прудов Корсунь-Шевченковского района под Черкассами. Менее чем через два недели у подростка появились первые признаки болезни.

11 июля родители мальчика обратились в частную клинику, где юному пациенту было назначено амбулаторное лечение. Родители лечили сына дома.

Когда через четыре дня школьнику стало хуже, родители обратились в амбулаторию №2 в Броварах, и подростка оттуда уже перевели в инфекционное отделение детской больницы.

У парня стали отказывать ноги, и пациента в срочном порядке транспортировали в специализированную детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Увы, спасти мальчика уже не удалось - 17 июля он умер.

Справка: лептоспироз

Опасная инфекционная болезнь, вызванная возбудителем-бактерией Leptospira, при отсутствии лечения может привести к поражению почек, печени, менингиту, и к смерти.

Источниками возбудителей лептоспироза являются инфицированные животные (больные и носители возбудителя) - преимущественно мелкие млекопитающие (мышевидные и водоплавающие грызуны), насекомоядные, сельскохозяйственные животные, собаки, промышленные животные (лисы и др.). Заболевание от человека к человеку не передается, отмечают в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Возбудитель попадает в воду с мочой инфицированных животных (чаще всего - грызунов). Заболеть лептоспирозом можно во время купания, ловли рыбы в зараженных водоемах, ее разработке, сенокосе на увлажненных территориях, при уходе за больными и инфицированными животными и т.д.

В тело человека возбудитель лептоспироза попадает:

через трещины,

порезы,

раны на коже,

через слизистые (глаза, нос, рот),

также возможно после употребления инфицированной пищи и воды.

Лептоспироз в Украине

В Украине заболеваемость лептоспирозом сезонная и растет весной и летом, когда люди больше времени проводят у водоемов.

Человек может заболеть от двух дней до четырех недель после заражения.

Какие симптомы

Признаки болезни варьируются от легких (головная боль, лихорадка, боли в мышцах, покраснение глаз, диарея, сыпь) до серьезных (поражение почек, печени, менингит). И даже - летальных (при несвоевременном обращении за медицинской помощью и лечении).

Лептоспироз часто сложно диагностировать, поскольку симптомы похожи на проявления других заболеваний: могут напоминать грипп, более характерный осенью и зимой.

Иногда заболевание может протекать бессимптомно.

При подозрении на лептоспироз нужно срочно обратиться к врачам, а лечение необходимо начать как можно скорее.

Видео: подросток из Броваров заболел лептоспирозом после купания в пруду, и умер в больнице