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Река Днепр в Киеве снова стала зеленой: почему не стоит в ней купаться

Новина українською →
Киев, Воскресенье 24 июля 2022 16:48
Река Днепр в Киеве снова стала зеленой: почему не стоит в ней купаться Фото: Вода в реке Днепр снова стала зеленой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве река Днепр снова позеленела. Вода начала буквально цвести - из-за сильной жары сине-зеленые водоросли начали активно размножаться и окрасили воду в зеленый цвет. Но отдыхающих это не сильно останавливает.

Фото с одного из киевских пляжей у реки Днепр опубликовали в Telegram.

"В Днепре цветет вода, но киевляне не отказываются от пляжного отдыха", - сказано в сообщении.

На фото можно увидеть, что на пляже находится довольно много людей, а самые смелые даже купаются, несмотря на то что вода не очень приятного зеленого цвета и вся в водорослях.

Фотография сделана на пляже возле Труханового острова. И судя по всему, люди совершенно не боятся купаться в загрязненной воде.

Река Днепр в Киеве снова стала зеленой: почему не стоит в ней купаться

Вода в Днепре снова позеленела (фото: t.me/now_kyiv)

Однако эксперты неоднократно предупреждали, что купаться в такой воде очень опасно и есть риск подхватить грибок или кишечную палочку.

Дело в том, что загрязнение воды в Днепре происходит не только из-за сильной жары, а еще и из-за сбросов из Киевского водохранилища.

Сильное течение там отсутствует и вода загрязнена азотом и фосфором. Все это вместе с высокой температурой воздуха создает благоприятную атмосферу для быстрого роста и размножения водорослей.

Кроме того, подобная ситуация с водой в Днепре появляется ежегодно, особенно, если летом воздух прогревается до высоких температур.

А вот так вода в Днепре выглядела в 2017 году:

Река Днепр в Киеве снова стала зеленой: почему не стоит в ней купатьсяФото: Вода в Днепре ежегодно становится зеленой

Кстати, ранее мы писали о том, что в столичном Днепре появились медузы.

А еще рассказывали о том, что в Днепр интенсивно попадают фосфаты и это губит рыбу в реке.

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Киев Труханов остров пляж река Днепр
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