Бросился под колеса: в Киеве мужчину сбили возле перехода (фото, видео)

На месте аварии работали две бригады медиков

В Киеве в Дарницком районе произошло дорожно-транспортное происшествие - легковой автомобиль сбил мужчину, который решил перебежать дорогу, хотя подземный переход находился через 10-15 метров. Пострадавший без сознания был экстренно госпитализирован, его состояние тяжелое, передает "Информатор".

В сети опубликовано видео с места происшествия.

Инцидент произошел 28 февраля поздно вечером на Харьковском шоссе, 50.

Фото: kiev.informator.ua

Как рассказал водитель авто Ford Fiesta, он двигался в сторону Дарницкого шоссе, ехал в крайней левой полосе. Когда на проезжую чать прямо перед машиной выскочил мужчина, избежать столкновения не удалось.

Две бригады медиков занимались реанимацией пострадавшего прямо на дороге.

Видео: YouTube / informator.ua

На месте ДТП работали полицейские и врачи. Движение транспорта в этом районе было затруднено.

Следственно-оперативная группа выясняет детали инцидента.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

В комментариях к сообщению пользователи сети винят в аварии пешеходе, который не воспользовался подземным переходом, а решил проскочить через несколько полос:

"Это на Институт Химии, как раз напротив МегаСити, облом было пройтись 10 метров и спуститься в пешеходный. А теперь не винный водитель и его семья должны страдать";

"Пешеход шастал через шесть полос? Кто ему теперь доктор!"

"Там переходы подземные, не раз я там видела бегущих козлов..."

Скрин комментариев: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, ночью 28 февраля в Киеве на мосту Метро карета "скорой помощи" столкнулась с автомобилем ZAZ Vida, в результате чего погибли трое людей, еще двое - медиков из "скорой" - были госпитализированы.

Также мы писали о том, что в тот же день в Киеве автомобиль BMW сбил на "зебре" молодую девушку - ее увезла скорая с травмой головы.

Напомним, недавно в Днепре в центре города произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - грузовик коммунального предприятия переехал женщину.