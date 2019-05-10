Будто бесы вселились: под Днепром священник сбил женщину на переходе (видео)

Священник сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, и протащил на капоте автомобиля несколько метров. Инцидент произошел в Каменском Днепропетровской области. Видео аварии опубликовано на YouTube-канале ресурса dnepronet.

Как видно на ролике, священнослужитель за рулем легковушки ВАЗ-2104 совершил наезд на женщину на перекресте проспектов Аношкина и Шевченко (за трамвайными колеями).

Жигули батюшки поворачивало налево, чуть не столкнулось с другим автомобилем, который притормозил, и на полному ходу сбило человека на пешеходном переходе.

Фото: скриншот

Женщина проехала на капоте ВАЗа несколько метров, после чего упала на асфальт и осталась лежать без движения. Священник остановил авто.

К счастью, тут же была и карета "скорой помощи" - она ехала практически за автомобилем батюшки. Медики сразу занялись пострадавшей.

В настоящее время состояние женщины неизвестно.

Видео: YouTube / dnepronet

В комментариях к видео пользователи сети возмущаются инцидентом и указывают на отсутствие светофоров на перекресте. Также многе отмечают на невероятное везение в подобной ситуации - что "скорая" была рядом в момент аварии. Кроме того, пишут о том, что сын этого самого священника некоторое время назад также сбил человека.

Это наверное самый быстрый приезд скорой;

Капец, это же Мартын батюшка, его сын сбил женщину, так еще и папа сбил!﻿

Как будто в батюшку бесы вселились;

За ним всегда скорая ездит?.. На всякий случай...﻿

Бедная женщина, желаю ей скорейшего выздоровления!﻿

Жигуль вышел на охоту... Спортивный болид отдыхает...﻿

Может и нельзя такое писать, но когда на этом перекрестке собьют кого-то из близких верхушки нашего города или верхушки "полиции", на утро появятся светофоры!

Причина аварии - Жигуль уходил от столкновения, и смотрел он так же в ту сторону, а не туда куда ехал;

Батюшка на самом деле рано начал маневр, не пропустив "девятку", это уже была аварийная ситуация, дал на газ - а там пешеход, которого он даже не успел заметить, потому что уже обливался потом от того, что чуть не получил в бочину﻿...

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