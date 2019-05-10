Ніби біси вселилися: під Дніпром священик збив жінку на переході (відео)

У мережі кажуть, що син цього батюшки раніше також влаштував ДТП із потерпілим
Священик збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході, і протягнув на капоті автомобіля декілька метрів. Інцидент стався в Кам'янському Дніпропетровської області. Відео аварії опубліковано на YouTube-каналі ресурсу dnepronet.
Як видно на ролику, священнослужитель за кермом легковика ВАЗ-2104 скоїв наїзд на жінку на перехресті проспектів Аношкіна і Шевченка (за трамвайними коліями).
Жигулі батюшки повертало наліво, мало не зіткнувся з іншим автомобілем, який пригальмував, і на повному ходу збив людину на пішохідному переході.
Фото: скріншот
Жінка проїхала на капоті ВАЗа кілька метрів, після чого впала на асфальт і залишилася лежати без руху. Священик зупинив автівку.
На щастя, тут же була і карета "швидкої допомоги" - вона їхала практично за автомобілем батюшки. Медики відразу зайнялися постраждалою.
Наразі про стан жінки невідомо.
У коментарях до відео користувачі мережі обурюються інцидентом і вказують на відсутність світлофорів на перехресті. Також багато хто відзначають неймовірне везіння в подібній ситуації - що "швидка" була поруч у момент аварії. Крім того, пишуть про те, що син цього самого священика деякий час тому також збив людину.
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