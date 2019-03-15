Не девочки, а зверье какое-то: в Киеве жестоко избили школьницу (видео)

Избиение школьницы произошло неподалеку от школы на Троещине, где учатся подростки

Избиение школьницы произошло неподалеку от школы №294, расположенной в Деснянском районе Киева (жилой массив Вигуровщина-Троещина), пишет Киев Оперативный в Facebook.

Ученицы школы напали на свою одногодку и решили наказать ее за какую-то провинность. Они повалили девочку на землю и стали бить ногами.

На фото видно, что у девочки множественные синяки на лице.

"Закон о буллинге работает, но это никак не сдерживает "молодежь..." , - подписано видео.

Избиение школьницы в Киеве сняли на видео (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети предлагают наказать агрессивных девочек, которые напали на свою одногодку. Они оставляют множество гневных комментариев.

"За рубежом таких дауничей на экскурсии по зонам водят. Вот там, вся смелость улетучивается, плачут как девочки", - пишет Viktor Bilan.

"Терпения отцу девочки. Не убей хоть..." - пожелал Igor Kazmirchuk.

"Девушки более жестоки, чем парни. Факт", - констатировал Самвел Сэм.

"Не девочки, а зверье какое-то. Позорище" , - написала Виктория Артеменко.

"А мне интересно, каких идиотов они воспитают? Они же тоже когда-то станут мамами", - озадачилась Rina Vladimirovna.

Ранее мы сообщали, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира из-за того, что тот попросил вернуть ему сдачу за проезд. Мужчина находится в больнице с открытой черепно-мозговой травмой.

Также мы писали о том, что в Харькове задержали школьников, которые избили мужчину.