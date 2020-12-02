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В Днепре мужчина совершил самоубийство в больнице, оставив перед этим записку

Днепр, Среда 02 декабря 2020 15:39
В Днепре мужчина совершил самоубийство в больнице, оставив перед этим записку
В Днепре мужчина выпрыгнул из окна больницы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

А Днепре пациент больницы имени Мечникова, что находится на Соборной площади, совершил самоубийство.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

44-летний мужчина лежал в ЛОР-отделении, где лечился от неопасной болезни - ему поставили диагноз острый гнойный риносинусит.

Пациент выпрыгнул из окна, предварительно оставив записку. В ней он написал "Извините за все".

Тело погибшего нашли очевидцы во внутреннем дворе медучреждения. Пациент погиб на месте происшествия. Следствию теперь надлежит выяснить все обстоятельства.

Отметим, что в последнее время участились случаи самоубийства в больницах пациентов с коронавирусом. Последний случай произошел в Харькове буквально в конце ноября с 52-летней женщиной, ранее перенесшей болезнь.

За несколько дней до этого суицид совершила женщина, которая лечилась от коронавируса в Киевской городской клинической больнице №12. Еще ранее подобный случай имел место в одной из больниц Глуховского района Сумской области. Еще один случай произошел в Запорожье.

До этого в Киеве произошли две серии самоубийств в течении небольшого отрезка времени: в Александровской больнице, Клинической городской больнице №8, а также в больнице №4, которая находится на улице Соломенской, 17.

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Новости Украины Происшествия самоубийство

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