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В Днепре прохожие привязали скотчем к столбу извращенца, который приставал к детям (фото)

Днепр, Среда 29 июля 2020 16:03
В Днепре прохожие привязали скотчем к столбу извращенца, который приставал к детям (фото)
В Днепре задержали извращенца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре люди совершили гражданское задержание и передали неадеквата в полицию

В Днепре местные жители задержали извращенца, который совершал развратные действия и приставал к девочкам. Неадеквата привязали к столбу скотчем, чтобы он не сбежал до приезда полиции.

Инцидент произошел на улице Большой Диевской, передает "Информатор".

Как выяснилось, прохожий заметил двух перепуганных несовершеннолетних девочек, которые рассказали, что несколько минут назад подходил неизвестный мужчина, оголил половой орган и начал мастурбировать. Дети сообщили, где видели его в последний раз.

Вскоре злоумышленника нашли, и люди совершили гражданское задержание, так как мужчина всячески сопротивлялся и отрицал свою причастность к произошедшему.

Позже стало известно, что перед инцидентом 27 июля задержанный оголился и совершал действия сексуального характера перед десятилетними детьми, когда те с родителями шли к озеру. Неадеквата прогнали, после чего он стал приставать к 13-летней девочке, рассказавшей обо всем прохожему.

Полиция доставила 29-летнего мужчину в райотдел. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Согласно информации местных СМИ, ранее злоумышленник уже был замечен за подобными действиями в отношении несовершеннолетних.

В Днепре прохожие привязали скотчем к столбу извращенца, который приставал к детям (фото)В Днепре прохожие привязали скотчем к столбу извращенца, который приставал к детям (фото)

В Днепре задержали извращенца (фото: dp.informator.ua)

Как сообщалось, недавно киевлянин приставал к ребенку в общественном туалете, пока мама ждала на улице.

Напомним также, что перед этим во Львове задержали преступника, который издевался над двумя мальчиками.

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