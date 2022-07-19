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В Днепре проучили живодера, травившего собак: "самосуд" сняли на видео

Фото: в Днепре связали живодера и примотали к дереву (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре жители массива Деевка задержали мужчину, который травил собак, используя яд для крыс. Живодер активно сопротивлялся и даже ударил одну из женщин, которая его удерживала, но гражданина со связанными руками примотали пленкой к дереву, спустили штаны, а после вызвали полицию.

Об этом 19 июля передает Telegram-канал "ХД".

Также местные жители сняли происходящее на видео, и кадры разметили в сети.

Инцидент произошел сегодня в переулке Глебова, 6-Б. По словам очевидцев, мужчина, которого заподозрили в убийстве собак, вел себя неадекватно. У злоумышленника в кармане также нашли при себе нож.

На кадрах видно, что молодой человек удерживает мужчину, а две женщины рядом требуют, чтобы тот отдал холодное оружие.

Живодер пробовал вырваться и размахивал руками, и тогда на подмогу пришел еще один мужчина, чтобы утихомирить неадеквата.

Жители Днепра задержали мужчину, который травил собак (фото: скриншот с видео)

Злоумышленнику связали руки за спину, после - подвели к дереву рядом с забором, и при помощи пленки примотали к столбу. После этого с него стянули шорты, и стали вызывать правоохранителей.

Живодера примотали к дереву и вызвали полицию (фото: скриншот с видео)

Предупреждаем, на видео "самосудом" звучит нецензурная брань!

Видео: в Днепре в Деевке местные жители проучили живодера

Ранее сообщалось, что в Киеве дворник с метлой избил бездомных, которые обижали дворовых собак.

Также мы писали о том, что солдат ВСУ спасает бездомных животных и уже стал звездой в западных СМИ.

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Днепрживодер