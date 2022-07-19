В Днепре проучили живодера, травившего собак: "самосуд" сняли на видео

В Днепре жители массива Деевка задержали мужчину, который травил собак, используя яд для крыс. Живодер активно сопротивлялся и даже ударил одну из женщин, которая его удерживала, но гражданина со связанными руками примотали пленкой к дереву, спустили штаны, а после вызвали полицию.
Об этом 19 июля передает Telegram-канал "ХД".
Также местные жители сняли происходящее на видео, и кадры разметили в сети.
Инцидент произошел сегодня в переулке Глебова, 6-Б. По словам очевидцев, мужчина, которого заподозрили в убийстве собак, вел себя неадекватно. У злоумышленника в кармане также нашли при себе нож.
На кадрах видно, что молодой человек удерживает мужчину, а две женщины рядом требуют, чтобы тот отдал холодное оружие.
Живодер пробовал вырваться и размахивал руками, и тогда на подмогу пришел еще один мужчина, чтобы утихомирить неадеквата.
Жители Днепра задержали мужчину, который травил собак (фото: скриншот с видео)
Злоумышленнику связали руки за спину, после - подвели к дереву рядом с забором, и при помощи пленки примотали к столбу. После этого с него стянули шорты, и стали вызывать правоохранителей.
Живодера примотали к дереву и вызвали полицию (фото: скриншот с видео)
Предупреждаем, на видео "самосудом" звучит нецензурная брань!
Видео: в Днепре в Деевке местные жители проучили живодера
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