В Днепре проучили живодера, травившего собак: "самосуд" сняли на видео

Также местные жители сняли происходящее на видео, и кадры разметили в сети.

Инцидент произошел сегодня в переулке Глебова, 6-Б. По словам очевидцев, мужчина, которого заподозрили в убийстве собак, вел себя неадекватно. У злоумышленника в кармане также нашли при себе нож.

На кадрах видно, что молодой человек удерживает мужчину, а две женщины рядом требуют, чтобы тот отдал холодное оружие.

Живодер пробовал вырваться и размахивал руками, и тогда на подмогу пришел еще один мужчина, чтобы утихомирить неадеквата.

Жители Днепра задержали мужчину, который травил собак (фото: скриншот с видео)

Злоумышленнику связали руки за спину, после - подвели к дереву рядом с забором, и при помощи пленки примотали к столбу. После этого с него стянули шорты, и стали вызывать правоохранителей.

Живодера примотали к дереву и вызвали полицию (фото: скриншот с видео)

Предупреждаем, на видео "самосудом" звучит нецензурная брань!

Видео: в Днепре в Деевке местные жители проучили живодера