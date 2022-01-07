Под Днепром погиб 4-летний мальчик, который дома обжегся кипятком

Под Днепром 4-летний мальчик случайно споткнулся о кастрюлю с кипятком и сильно обжег ноги. В результате от полученных травм ребенок умер прямо в доме.

Об этом 7 января передает издание " Информатор ".

По информации журналистов со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах и пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, трагедия произошла в селе Заря Васильковского района.

Предварительно известно, что еще 5 января малыш по неосторожности споткнулся о 6-литровую миску с кипятком и получил серьезные ожоги ног.

Уже на следующий день, 6 января, мальчик скончался дома.

Сведения о жутком происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай".

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства ЧП.

Почему мальчику не оказали медицинскую помощь, как реагировали родители ребенка на случай, вызвали ли они "скорую" и почему пострадавший малыш оставался дома после получения сильных ожогов - в настоящее время неизвестно.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области о данном факте сообщений на момент выхода публикации нет.