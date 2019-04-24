Настоящий человек: водитель спасал котенка и погиб в ДТП в Киеве (видео 18+)

ДТП на бульваре Перова произшло из-за того, что мужчина хотел перенести котенка в безопасное место
В ДТП в Киеве погиб водитель Daewoo Nexia, который вышел из авто, чтобы спасти котенка от неминуемой гибели. Видео опубликовал ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.
Дорожно-транспортное происшествие произошло еще в воскресенье, 21 апреля, на бульваре Перова (Воскресенка). Ранее сообщалось, что мужчина просто решил съэкономить время и перебежать дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода.
ДТП в Киеве - водитель погиб, спасая котенка (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Но, судя по опубликованому видео, погибший руководился совсем иными намерениями. Мужчина попытался перенести беззащитное животное, которое застряло на улице с оживленным движением, на безопасную сторону дороги.
Когда водитель Daewoo перебегал дорогу с котенком на руках, его сбил внедорожник. По прибытию "скорой" пострадавший еще подавал признаки жизни, но медикам не удалось его спасти.
ДТП в Киеве - водитель погиб, спасая котенка (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Пользователи сети оставляют множество комментариев под опубликованным видео.
Напомним, певица МакSим (Марина Абросимова) после страшного ДТП находится в больнице, врачи делают все возможное, чтобы известная певица как можно быстрее стала на ноги.
Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП под Сумами, которое 21 апреля забрало жизни четырех человек, единственным выжившим оказался 13-летний мальчик.