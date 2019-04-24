Настоящий человек: водитель спасал котенка и погиб в ДТП в Киеве (видео 18+)

В ДТП в Киеве погиб водитель Daewoo Nexia, который вышел из авто, чтобы спасти котенка от неминуемой гибели. Видео опубликовал ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.

Дорожно-транспортное происшествие произошло еще в воскресенье, 21 апреля, на бульваре Перова (Воскресенка). Ранее сообщалось, что мужчина просто решил съэкономить время и перебежать дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода.

ДТП в Киеве - водитель погиб, спасая котенка (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Но, судя по опубликованому видео, погибший руководился совсем иными намерениями. Мужчина попытался перенести беззащитное животное, которое застряло на улице с оживленным движением, на безопасную сторону дороги.

Когда водитель Daewoo перебегал дорогу с котенком на руках, его сбил внедорожник. По прибытию "скорой" пострадавший еще подавал признаки жизни, но медикам не удалось его спасти.

ДТП в Киеве - водитель погиб, спасая котенка (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети оставляют множество комментариев под опубликованным видео.

"Очень жаль... видно, хороший человек был";

"Ценой своей жизни спас котенка. Низкий поклон родителям, воспитавшим этого сына. Вы воспитали хорошего сына и человека";

"Жаль мужчину, и без того мало добрых людей осталось..."

"Жаль очень... Наверное, этот тот случай, о котором говорят, что Господь забирает себе лучших первыми..."

"Это был Человек с огромной душой и сердцем! Неужели такое возможно в наше время?"

Напомним, певица МакSим (Марина Абросимова) после страшного ДТП находится в больнице, врачи делают все возможное, чтобы известная певица как можно быстрее стала на ноги.

Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП под Сумами, которое 21 апреля забрало жизни четырех человек, единственным выжившим оказался 13-летний мальчик.