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Не ДТП, а убийство: новый поворот в деле о загадочной смерти юного украинца

STYLERПроисшествия    19.02.2019 - 13:02
Не ДТП, а убийство: новый поворот в деле о загадочной смерти юного украинца
Коллаж РБК-Украина

Врачи говорят, что парень погиб не в результате аварии

Причиной смерти 18-летнего жителя Кировоградской области стало не дорожно-транспортное происшествие - его убили. К такому выводу пришли специалисты, которые работают над этим резонансным и загадочным делом.

Как пишет местное издание "Репортер", еще в конце прошлого месяца в Новоукpаинcкий отдел полиции поступило сообщение о ДТП. Заявитель сообщил, что около трех часов ночи неизвестный на автомобиле сбил юношу. Машина с места происшествия скрылась.

Полицейские, прибывшие на место ДТП, обнаружили на обочине дороги молодого человека в бессознательном состоянии. Его тут же доставили в реанимацию. Врачи долго боролись за жизнь юноши, но, к сожалению, спасти местного жителя не удалось - на прошлой неделе он умер в больнице.

В то же время, в результате проведения следственно-оперативных мероприятий и экспертизы патологоанатомов оказалось, что причиной смерти парня стало совсем не ДТП, а забой головного мозга и перелом основания черепа, полученные в результате контакта с тупым предметом. А это, по словам экспертов, исключает наличие автотранспортной травмы.

На сегодняшний день правоохранительными органами открыто уголовное производство. Следствие продолжается.

Напомним, что всплыли шокирующие подробности о маньяке, который жестоко убил семью под Житомиром.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пьяный неадекват таранил авто с маленькими детьми.

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