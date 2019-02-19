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В Киеве пьяный неадекват таранил авто с маленькими детьми

STYLERПроисшествия    19.02.2019 - 09:36
В Киеве пьяный неадекват таранил авто с маленькими детьми
ДТП в Киеве - пьяный водитель таранил авто с детьми (коллаж: РБК-Украина)

Мужчину уже пять раз задерживали за пьянство за рулем

В ночь на вторник, 19 февраля, в Киеве на улице Ольшанской (возле Дружбы Народов) произошло нетипичное ДТП: водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с Audi, сообщает Киев Оперативный.

После столкновения неадекватный водитель несколько раз (три - четыре раза) сдавал назад и снова въезжал в автомобиль, в котором находились трое взрослых и трое детей. К счастью, никто не пострадал.

Но и этого ему показалось мало - он вышел из своего авто и начал кулаками колотить Audi.

"Героя" зовут Роман Николаевич, 1979 года рождения. Номерной знак его авто AA8198TO. Известно, что он лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии (пять инцидентов). Когда приехала полиция, господин Роман стал рассказывать, что это не он был за рулем, а водитель сбежал.

 

ДТП в Киеве - пьяный водитель таранил авто с детьми (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети призывают наказать виновника происшествия, дабы предотвратить "новую Зайцеву".

"Тяжело ввести закон, как в РБ - попался второй раз, и машина ушла государству?"- предложил Boris Ahmetulin.

"И не бляха, и не убегал, а все равно ничего с ним сделать не могут. И вертел он всех. Как же так, что ж такое?" - возмутился Eugeniy Melnikov.

"Раз ничего не сделали после пяти нарушений, не сделают и сейчас"; - предположил Alex Cherevko.

"Конфискация авто, штраф, общественные работы (улицы подметать), ну и ремонт Ауди", - написала Irina Iarovaia.

К слову, недавно на трассе Киев - Харьков произошло ДТП. Девушка решила помочь водителю в перевернутой машине, когда она перебегала дорогу, ее насмерть сбил мчащийся автомобиль.

Напомним, 18 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошло жуткое ДТП с участием семи автомобилей.

Также стало известно, что брата печально известной Алены Зайцевой арестовали за пьяное вождение и на год лишили водительских прав.

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