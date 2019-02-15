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Бежала на помощь: в страшном ДТП под Киевом погибла девушка (фото)

STYLERПроисшествия    15.02.2019 - 15:44
Бежала на помощь: в страшном ДТП под Киевом погибла девушка (фото)
ДТП под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Девушка хотела помочь пострадавшему в ДТП водителю

В ДТП под Киевом пострадала девушка, перебегавшая дорогу, чтобы помочь водителю в перевернутом на трассе авто. Об этом сообщил ресурс ДТП KIEV.UA. 

Трагедия произошла на 523 километре трассы М-03 Киев - Харьков. Водитель  Volkswagen двигался в сторону Харькова, не не справился с управлением и съехал на разделительную полосу и перевернулся. А ВАЗ 2114, ехавший за ним, также выехал на разделительную полосу и перевернулся.

Для оказания помощи пострадавшему с автомобиля ВАЗ через проезжую часть перебегала женщина, на которую совершил наезд автомобиль KIA RIO, который также перевернулся, а двигавшийся за ним Fiat выехал на обочину с последующим съездом в кювет и переворачиванием.

В итоге в течение 10 минут произошло четыре аварии с опрокидыванием и одной смертью.

Пользователи сети в недоумении от происходящего. Они выражают соболезнования семье погибшей девушки, но в то же время, корят ее за неосторожность.

"Первое правило предоставления первой помощи пострадавшим! Хочешь помочь - убедись, что твоей жизни ничего не угрожает!" - пишет один пользователь.

"Как спешащая девушка могла помочь перевернутому автомобилю, кроме вызова службы спасения?" - недоумевает второй юзер. 

"Ни одно доброе дело не заканчивается безнаказанно. Как жаль эту девушку, совесть у человека есть... Все равно добрых людей этот случай не остановит. Она погибла,  как на фронте, в машине к которой она бежала, мог быть человек зажат... На таких держится земля," - восхитилась героизмом девушки подписчица паблика.

 

ДТП под Киевом (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Недавно мы сообщали, что в Киеве водитель устроил пьяную аварию и захотел изнасиловать "копов".

Также мы писали о том, что один из адвокатов Алены Зайцевой, фигурантки по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове, заявил, что его подзащитная невиновна.

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