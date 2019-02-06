Смертельная авария на Сумской: прокуроры просят 10 лет лишения свободы для Зайцевой и Дронова

Коллаж РБК-Украина

Все прокуроры единогласно поддержали такое решение

Во время дебатов по делу о смертельном ДТП, которое произошло в Харькове на улице Сумской, прокурор Блохин зачитал показания свидетелей, перечислил все нарушения, которые допустили обвиняемые Алена Зайцева и Геннадий Дронов и вынес свой вердикт обвинения.

Блохин отметил, что вина обоих обвиняемых доказана в полном объеме. Для Зайцевой есть смягчающее обстоятельство – искреннее раскаяние и возмещение ущерба семьям потерпевших. А вот у Дронова никаких смягчающих обстоятельств нет.

Он попросил суд признать Геннадия Дронова и Алену Зайцеву виновными и назначить каждому 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем сроком на три года.

Прокурор Валерий Бухан во время своего выступления заявил, что никакие смягчающие обстоятельства учитывать не нужно. Прокурор Игорь Омельченко поддержал своих коллег.

На заседании суда выступила также потерпевшая Светлана Винниченко, мать погибшего Александра Евтеева. Она плакала и назвала появление врача-нарколога в суде комедийной сценой. Вердикт прокуроров стал для нее неожиданностью.

"Они могли просто снять ногу с педали газа и аварии не было бы", - сказала Винниченко.

Еще один пострадавший, Юрий Фабрис согласился с прокуратурой и отметил, что доказательств вины достаточно. Он сообщил, что надеется на то, что суд вынесет правильное решение.

Следующее заседание должно состоятся 11 февраля 2019 года в 14:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алене Зайцевой и Геннадию Дронову продлили срок нахождения под стражей без внесения залога до 4 апреля.

А также рассказывали о том, что Геннадию Дронову во время заседания суда 6 февраля стало плохо и адвокаты вынуждены были вызвать скорую медицинскую помощь.