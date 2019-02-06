Смертельное ДТП в Харькове: в зал суда вызвали скорую помощь

Коллаж РБК-Украина

Врачи внимательно осмотрели одного из обвиняемых и вынесли вердикт

В среду, 6 февраля, в Киевский районный суд Харькова, где проходят дебаты по делу о смертельной аварии на Сумской, внезапно вызвали медицинскую помощь.

Выяснилось, что на присутствии врачей настояла защита обвиняемого Геннадия Дронова, который в момент аварии был за рулем автомобиля Volkswagen Touareg.

Как сообщил адвокат Дронова, Сергей Перепелица, у его подзащитного начались проблемы с сердцем.

Медики осмотрели Дронова и сообщили, что у него действительно наблюдаются проблемы с давлением и с сердцем, но сочли его самочувствие удовлетворительным. Причин для госпитализации они не увидели.

Кроме того, адвокат Сергей Перепелица подал ходатайство об отводе судьи, так как в ходе дела судья допускал явные нарушения во время слушания показаний свидетелей, придерживался субъективной точки зрения, которое противоречило равноправию сторон.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что появилась новая информация о том, что обнаружили в крови Алены Зайцевой во время проведения анализов.

А также рассказывали о том, что пропавший свидетель врач-нарколог Елена Федирко внезапно нашлась и объяснила, почему она долгое время не появлялась на заседаниях суда.

Она рассказала, где находилась все эти месяцы и почему не отвечала на звонки следователей и работников прокуратуры.