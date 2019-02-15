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Киевлянин устроил пьяную аварию и захотел изнасиловать "копов"

STYLERЖизнь    15.02.2019 - 11:05

Видео: YouTube/Информатор

Вчера, 14 февраля Kia на большой скорости влетел в Nissan, отчего тот врезался в столб. Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом он пытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщает "Информатор".

Сотрудники полиции применили силу для того, чтобы вытащить нарушителя из автомобиля. После этого мужчина начал вести себя агрессивно по отношению к полиции.

После того, как водитель Kia вышел из машины он заявил, что он стал свидетелем аварии и пытался помочь пассажиру одного из автомобилей-участников ДТП.

 

Фото: kiev.informator.ua

По его словам, полицейские начали его бить и поэтому он закрылся в чужом автомобиле Kia. При общении с правоохранителями он вел себя агрессивно и угрожал изнасиловать сотрудников полиции. Через несколько минут он достал из кармана ключи и попытался сесть в автомобиль.

Стоит отметить, что по предварительной информации, перед аварией мужчина угнал Kia. После многочисленных оскорблений полиция надела на агрессивного нарушителя наручники и посадила в свой автомобиль. Неадекватного мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

Напомним, что в Киеве автомобиль Mitsubishi с пассажирами влетел на полной скорости в подземный переход.

Ранее сообщалось, что под Днепром грузовик McDonald’s раскромсал легковушку.

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