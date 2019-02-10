Двое малышей погибли из-за обогревателя: все детали трагедии

Возможной причиной возгорания является неисправная проводка

Видео: (youtube.com/ТСН)

В Винницкой области пожар унес жизни двухлетней и девятимесячной девочек. Причиной возгорания стал дешевый обогреватель, который мама оставила включенным в доме, а сама отправилась в магазин. Соседи рассказали подробности инцидента, а также назвали виновника пожара. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Рассказывается, что первой крик матери услышала соседка и выбежала на улицу.

"С мамой зашли в дом – то старшая девочка лежала возле двери, видно, к двери подходила, а меньшая на кроватке", - рассказала Тамара Слипченко.

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Пожар случился, когда мать Саши и Вероники ушла за продуктами. Как сообщают в полиции, вероятнее всего мать оставила включенным обогреватель, тот начал плавиться, от этого сначала загорелся стул, потом ковер на полу.

"Комната была закрыта, не было доступа кислорода. Пожара не произошло, было только задымление, в результате чего погибло двое деток", - констатировал руководитель Тывровского отделения полиции Анатолий Присяжнюк.

Продавщица магазина рассказывает, что мать не первый раз оставила детей дома одних.

"Где, говорю, маленькие? Она говорит: кума сидит. Молоденькая еще, может, не имеет опыта, страха, может, думала, что раз-два, быстренько", - рассуждает Оксана Ефимчук.

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Родители женщины живут в том же селе и во всем винят неисправную электрику.

"Там свет замыкало, то включался, то выключался. Она пошла за памперсами, а свет как появился – этот дуйчик взорвался, или что", - говорит отец Натальи Сергей Товкань.

Сама мать погибших детей уверяет, что забыла выключить обогреватель, потому что в доме в это время не было электричества.

"Не было света, а потом появился, и он начал работать. Пришла, а тут такое. Еще со двора услышала запах. Я не буду сейчас ни с кем говорить. Поверьте – это очень трудно", - говорит женщина.

В полиции назначили экспертизу, которая должна определить, из-за чего произошел пожар. Если мать признают виновной в гибели детей, ей будет грозить уголовная ответственность. Маленьких Сашу и Веронику похоронят в воскресенье.

В комментариях к видеосюжету ТСН пользователи посчитали виновной маму погибших детей.

"Это ужас... вчера узнала, что соседи также, когда выходят из дома, не выключают обогреватель. Он запылал, когда они были дома. Сейчас мне стало аж жутко. Если бы их не было дома, и он сгорел. Пострадали бы мы... из-за того, что они не соблюдают элементарные правила безопасности. Разве же можно так халатно относиться к жизни других?", "Что тут доказывать? Она оставила детей без присмотра!", "Бедные детки, я в шоке", - пишут пользователи под видео.

Скриншоты комментариев

Напомним, что во Львовской области в городе Дрогобыч 8 февраля в 4:00 ликвидировали пожар в общежитии, которое принадлежит Дрогобычскому профессионально-политехническому лицею.

Ранее мы писали, что в общежитии Днепра вспыхнул пожар. В результате возгорания пострадала студентка.