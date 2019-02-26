Еще вечером катался на велосипеде: детали гибели ребенка во Львовской области

Ребенка в течении нескольких часов искали всем селом

Во Львовской области погиб 8-летний мальчик. Его вечером искали всем селом и обнаружили в ставке, сообщает "Львовская Мануфактура новостей".

Трагедия произошла в селе Барановка Львовской области. 8-летнего школьника искали всем селом. Еще днем его видели соседи – он катался на велосипеде. Как рассказала соседка, около шести вечера она возвращалась с работы и видела, как он упал с велосипеда и ударился. Она сказала мальчику, чтобы он шел домой, но он не послушался.

Около семи вечера мама мальчика забеспокоилась и бросилась его искать. Она оббегала всех соседей и все окрестные дворы. К поискам подключились все местные жители, привлекли даже подростков. Прочесали лес, свалки – нигде его не обнаружили. Потом кто-то заметил велосипед около пруда.

"У школы подростки играли в волейбол. Их тоже привлекли к поискам. Обошли лес, в старых свалках искали. Нету. Тогда на дороге возле пруда увидели его велосипед. Ребята в одежде бросились к проруби, что в 10 метрах от берега. Ничего не увидели", - рассказал Владимир Кужидло из села Барановка.

К 9 вечера на ушах уже было все село, мужчины на машинах объезжали все окрестности, а после того, как нашли велосипед – хотели вызвать водолазов. Но потом решили сэкономить время и самостоятельно добрались до проруби и обнаружили тело мальчика.

По предварительным данным, мальчик подъехал к пруду на велосипеде и решил выйти на лед. Он сделал несколько шагов и провалился, а выбраться самостоятельно не смог. Поблизости никого не оказалось, кто смог бы ему помочь.

По факту открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители проведут расследование.

"Это ужасная трагедия для семьи, для села. Мальчик учился во втором классе местной школы, положительный ребенок. Эта семья переехала в наше село где-то полгода назад, здесь купили дом. Сразу нашли общий язык с местными, подружились с соседями. Отец сейчас в Польше на заработках. Мама пока сама занималась двумя детьми. Теперь у них только младшенький остался", - рассказали соседи.

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