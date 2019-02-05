Глыба льда отправила девочку в кому: врачи поделились новостями

Видео: YouTube / Полтавское ТВ

В Полтаве в детской городской больнице вышла из комы 6-летняя девочка, на которую 2 февраля с дома на Соборности, 78 упала глыба льда. В настоящее время в состоянии ребенка стабильное, появилась положительная динамика с момента госпитализации в отделение, говорится в сюжете местного ресурса Poltavske.tv.

По словам врача-анестезиолога Андрея Мяло, девочку привезли в больницу с черепно-мозговой травмой. После того, как она пришла в сознание, прогнозы о ее состоянии положительные.

Он добавил, что в переливании крови пациентка не нуждается.

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Свидетельница инцидента Альбина Черненко - работница магазина в этом же доме на Соборности - рассказала, как все произошло.

"Я уже услышала, как оно начало грохотать, а как поднялась, увидела, что девочка с мамой лежат", - говорит женщина. Она отметила, что льдина попала и на маму ребенка, но она буквально через секунду очнулась, а девочка была без сознания около 10 минут.

"Плакала она очень. Рана была в нее на лбу, "шишка", рассечено было", - вспомнила детали женщина.

Отмечается, что по факту ЧП полиция открыли уголовное производство - служебная халатность.

Спикер Нацполиции Полтавской области Роман Гришин сообщил, что уже допросили около 30 человек, которые были очевидцами события.

"Также следователи направили письма коммунальным службам, чтобы выяснить их служебные обязанности. Есть такой у нас пробел в законодательстве - нет соответствующих обязанностей, кто именно должен сбивать сосульки", - заявил он.

Начальница сектора по работе с обращениями жилищно-эксплуатационной организации, обслуживающей дом Елена Полуницкая рассказала, что ленты на месте были, но вроде как были оборваны.

"С этого дома на Соборности, 78 тоже счищали (сосульки) три раза", - подчеркнула она.

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Отметим, что 3 года назад с этого же дома уже падал лед - тогда умерла 69-летняя женщина, а через несколько дней на перекрестке улиц Раисы Кириченко и Тараса Шевченко сосулька убила 22-летнюю девушку. По поводу обоих случаев полицейские открывали уголовные производства.

Как сообщалось ранее, по словам местной жительницы, которая стала свидетелем происшествия, два дня подряд на улице проводила мероприятие около этого дома и постоянно предостерегала пешеходов о том, чтобы они обходили злополучное место.

Также мы писали о том, что 4 февраля в центре Полтавы, практически на том же самом месте, где и пару дней назад, на маму с ребенком упала глыба льда с крыши.

Напомним, что в Конотопе глыба льда проломила мужчине голову.