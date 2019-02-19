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Громкий скандал с переименованием улицы в Киеве получил развязку

STYLERПроисшествия    19.02.2019 - 17:38
Громкий скандал с переименованием улицы в Киеве получил развязку
Фото: Юрий Литвинский (предоставлено семьей героя)

Активисты обнаружили атаку ботов на обсуждение переименования

Осенью 2018-го года в сети разгорелся громкий скандал из-за возможного переименования улицы Российской в Дарницком районе столицы в честь трагически погибшего в Иловайске героя АТО Юрия Литвинского. Тогда семья героя заметила накрутку голосов "против" переименования и стала добиваться пересмотра результатов голосования.

В результате долгих переговоров и обращений в КГГА назначили проверку, которая официально подтвердила: атака ботов на обсуждение переименования и накрутка голосов действительно имели место.

Соответствующее письмо, где говорили о результатах проверки, пришло жене погибшего героя. В письме-ответе департамента общественных коммуникаций говорилось, что настоящее количество голосов "против" было всего 41. До проверки было целых 962 голоса, хотя большинство из них оказались фейковыми.

Громкий скандал с переименованием улицы в Киеве получил развязку

Фото: Комиссия признала, что атака ботов на голосование имела место (предоставлено для Styler)

19 февраля 2019 года с редакцией Styler связался сын Юрия Павел Литвинский. Он сообщил, что после долгой и напряженной работы и массы переговоров решение приняли "за" переименование улицы в честь героя.

"Постоянная комиссия по переименованию утвердила результаты общественных обсуждений. Согласно выводам комиссии, улица Российская все-таки будет переименована в честь Юрия Литвинского", - сообщил Styler Павел Литвинский.

В то же время улица еще не переименована, и для этого надо пройти еще ряд процедур, но тенденция хорошая, обращает внимание ын героя АТО.

Родственники Юрия Литвинского уверены: это – хороший шаг на пути к увековечиванию памяти героя, который защищал территориальную целостность нашего государства во время войны на Донбассе.

Мы ранее писали о том, почему разгорелся скандал с переименованием, кто такой Юрий Литвинский и какие награды и заслуги перед Украиной он имеет.

Кроме того, Дональд Туск взбудоражил Украину пламенной речью в Верховной Раде.

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