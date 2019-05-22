В Херсоне автомобиль сбил мальчика на переходе (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

В сети показали видео инцидента

Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Херсоне в микрорайоне Шуменский 22 мая, сообщает местное издание bukva.ks.ua.

Также в сети показали видео происшествия, снятое одним из свидетелей аварии.

К счастью, 11-летний мальчик остался жив.

На кадрах видно, как ребенок переходит дорогу по пешеходному переходу, и на середине "зебры" его сбивает легковушка. Водитель даже и не думал притормозить, нарушив правила дорожного движения.

Сразу после инцидента он проехал еще несколько метров, после чего остановился.

Фото: скриншот

К пострадавшему мальчику, который лежал без движения на проезжей части, поспешили неравнодушные граждане.

Школьника госпитализировали в больницу.

Видео: YouTube / Любимый Город

Как сообщалось ранее, совсем недавно под Херсоном водитель автомобиля "Део Ланос Пикап" сбил насмерть 15-летнего парня и его 8-летнюю сестру, когда они на скутере совершали левый поворот на перекрестке.

Также мы писали о том, что в мае в Сумах маршрутка сбила 10-летнего мальчика, который скончался на месте. По словам очевидцев, ребенок вместе с матерью перебегал дорогу в неположенном месте.

Напомним, что недавно в Каменском Днепропетровской области священник сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, и протащил на капоте автомобиля несколько метров.