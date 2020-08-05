Изнасилование мальчика в Сумах: люди раскрыли новые жуткие подробности

Украинцы в Сумах вышли на протесты из-за систематических издевательств, в том числе и изнасилования ребенка, группой подростков. Горожане устроили митинг под стенами полиции. Ведь люди ошарашены тем, что происходило у них под носом с шестилетним (по некоторой версии семилетним) мальчиком.

Более сотни людей во вторник, 4 августа, были на организованной акции протеста. А в прошлую пятницу люди вышли на улицу стихийно, когда узнали о случившемся с ребенком и о бездействии полиции (дело квалифицировали как хулиганство).

Мальчика заставляли есть собачьи экскременты, садиться на ручку от зонтика, бутылку… Все это записывали на видео, которое рассылали знакомым.

Жители микрорайона "Добровольный", где и произошли события, имеют много вопросов не только к полиции, но и к педагогам школы №16, где учатся малолетние изверги. И на территории которой – в недостроенных гаражах – происходили издевательства.

В последний раз все случилось 25 июля – и именно в том гараже. Заплаканного ребенка заметили другие дети и привели домой. Там обо всем рассказали отцу, который и пошел в полицию.

Но через неделю оказалось, что никакого дела в полиции не открыли. Мало того правоохранители изначально предупреждали, что информация про изнасилование – фейк. Но когда активисты приложили к делу видео, статью изменили на изнасилование (ч. 4 ст. 152). Следователи установили по меньшей мере трех подростков, причастных к издевательствам над ребенком.

Люди же винят во всем школу, которая считается инклюзивной. Но когда случилась беда, ребенку не предоставили даже психолога.

Администрация школы закрывает двери журналистам. А родители мальчика в отчаянном состоянии из-за случившегося. Малолетние обидчики не показываются на улице, журналистам двери не открывают.

Местные говорят, что не ожидали такого от соседских мальчишек.

Изнасилование ребенка в Сумах (видео: ТСН)

Напомним, что недавно вскрылись жуткие факты про малолетних бандитов, которых обвиняют в изнасиловании ребенка в Сумах.

Ранее мы писали, что известный фотограф изнасиловал ребенка в Сумах. Он заманил 9-летнюю девочку походом в Макдональдс.