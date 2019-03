Известная рок-группа погибла в жуткой автокатастрофе: все детали

Всемирно известная рок-группа Her's в полном составе погибла в автокатастрофе. Как пишут британские СМИ, участники ливерпульского коллектива 24-летний Стивен Фитцпатрик и 25-летний Одун Лаадинг ночью ехали после концерта в американском городе Феникс в следующий город в рамках тура.

Стивен Фитцпатрик и Одун Лаадинг (фото: thatbandofhers.bandcamp.com)

Во время движения по автомагистрали I-10 авто музыкантов по неизвестным причинам выехало на встречную полосу и столкнулось с движущимся прямо на них фургоном. В результате ДТП Фитцпатрик и Лаадинг погибли на месте. Кроме того, в аварии оборвалась жизнь тур-менеджера Her's Тревора Энгелбректсона. Работавшие на месте аварии правоохранители говорят, что столкновение было настолько сильным, что опознать жертв они смогли не сразу.

По данным полиции, виновником жуткого происшествия стал водитель машины, где находились музыканты - "копы" предполагают, что он был пьян.

Отметим, что группа Her's была создана несколько лет назад. За время своего существования дуэт выпустил два альбома - "Songs of Her's" и "Invitation To Her's". В марте 2019-го артисты отправились во второе турне по Северной Америке.

Стивен Фитцпатрик и Одун Лаадинг (фото: instagram.com/thatbandofhers)

Тем временем, фанаты группы уже увидели в трагедии мистический след. Причиной тому послужило недавнее выступление коллектива на ВВС и пост дуэта в социальной сети по этому поводу, в котором ребята назвали себя призраками.

"Ходят слухи, что каждое утро в Остине можно увидеть двух парней, которые плывут по озеру Ледиберд на барже. Ссылка на жуткое доказательство этого скоро появится в нашем сторис", - говорится в публикации, сопровожденной фотографией группы на реальной барже в Остине.

Стивен Фитцпатрик и Одун Лаадинг (фото: instagram.com/thatbandofhers)

