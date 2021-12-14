В Каменском мужчина 10 лет развращал троих дочерей: грозил детдомом и голодом

Коллаж РБК-Украина: в Каменском будут судить педофила за развращение дочерей

Под Днепром в городе Каменское мужчина долгие годы развращал своих троих дочерей, а чтобы девочки молчали, грозил перестать их кормить и отдать в детский дом. Теперь педофил-изверг предстанет перед судом.

Об этом 14 декабря передали в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Пострадавшие дети - 2004, 2007 и 2009 годов рождения. Сейчас Каменская окружная прокуратура передала в отношении 44-летнего насильника обвинительный акт в суд (ч. 4,6 ст. 152 и ч. 3 ст. 153 УК Украины). Как установило следствие, мужчина в течение десяти лет периодически совершал над собственными дочерьми сексуальное насилие. "Чтобы дети молчали, мужчина угрожал лишить их питания и поместить в детский дом", - говорится в публикации. Отмечается, что самая младшая девочка на момент совершения преступления едва достигла 6-летнего возраста.