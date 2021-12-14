У Кам'янському чоловік 10 років розбещував трьох дочок: погрожував дитбудинком і голодом
Під Дніпром в місті Кам'янське чоловік довгі роки розбещував своїх трьох дочок, а щоб дівчатка мовчали, погрожував перестати їх годувати та віддати до дитячого будинку. Тепер педофіл-нелюд постане перед судом.
Про це 14 грудня передали в прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.
Постраждалі діти - 2004, 2007 та 2009 років народження.
Наразі Каменська окружна прокуратура передала стосовно 44-річного ґвалтівника обвинувальний акт до суду (ч. 4,6 ст. 152 та ч. 3 ст. 153 КК України).
Як встановило слідство, чоловік протягом десяти років періодично вчиняв над власними дочками сексуальне насильство.
"Аби діти мовчали, чоловік погрожував позбавити їх харчування та помістити до дитячого будинку", - йдеться в публікації.
Зазначається, що наймолодша дівчинка на момент скоєння злочину ледь досягла 6-річного віку.
Раніше повідомлялося, що в Одесі педофіл роками ґвалтував школярок, яких шантажував інтимними фото.
Також ми писали про те, що на Закарпатті троє підлітків ґвалтували 14-річну дівчинку і знімали все на відео.