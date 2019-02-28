В Киеве BMW сбил на "зебре" молодую девушку (видео)

Девушку госпитализировали с травмой головы

Вечером 28 февраля в Киеве на Лесном проспекте (Лесной массив) автомобиль BMW сбил девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, сообщает "Информатор".

Известно, что пострадавшую, которой на вид до 30 лет, увезла скорая. Она получила серьезную травму головы. На дороге видны следы крови.

По предварительной информации, водитель трезв, по крайней мере, по внешним признакам. Водитель сбил девушку на пешеходном переходе зеркалом заднего вида.

ДТП в Киеве - БМВ сбил девушку на переходе (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Пользователи сети пишут, что BMW - это диагноз, а также о том, что это "очередной летчик" из-за которого страдают люди.

"Сколько можно летать!? Он не пьян, он ненормальный! Ничему не учит!" - возмущается Алексей Викарчук.

"Опасный автомобиль - БМВ", - пишет Lyubov Zamurtseva Nemikina.

"Та за**али! Летают на своих корытах, а виноваты дорожники или кто-то еще..." - высказался Валерий Рыков.

Напомним, Зайцева и Дронов, которым вынесли приговор 26 февраля, должны будут выплатить жертвам колоссальную сумму.

Ранее мы сообщали, что в центре Днепра произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие - грузовик коммунального предприятия переехал женщину.