В Киеве напали на врача: стала известна личность пострадавшего

Коллеги высказывают слова поддержки пострадавшему и просят помочь ему в лечении

В Киеве напали на врача – преступник облил нейрохирурга неизвестным веществом. Медика экстренно отвезли в больницу. Предварительно у него были диагностированы химические ожоги головы.

В полиции сообщили, что случай произошел в Голосеевском районе Киева на улице Енисейская. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего. В частности, они получили доступ к камерам наблюдения возле места инцидента и анализируют его. Сам врач сообщил, что ни с кем не имел никаких конфликтов.

По словам следователей, они открыли уголовные производства сразу по двум статьям УК - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК).Преступнику, совершившему нападение, грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: Пострадавшим оказался известный нейрохирург Борис Павлов (facebook.com/vlad.tiplitsky.71)

Сам пострадавший сейчас проходит лечение. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Тем временем стала известна личность известного врача, который пострадал во время покушения. Им оказался Борис Павлов, известный украинский нейрохирург. Коллеги отзываются о нем как об исключительном профессионале своего дела.

По словам коллег доктора, Борис Павлов – талантливейший врач и прекрасный человек. Несмотря на серьезные последствия для здоровья, врач хорошо держится, говорят они. Борис Павлов – врач с многолетним опытом, который заботливо относится ко всем своим пациентам.

Фото: О нейрохирурге отзываются как об исключительном профессионале своего дела (facebook.com/doc.pavloff)

Так, на своей странице в Facebook коллега Бориса Павлова Влад Типлицкий написал трогательный пост, в котором призвал помочь пострадавшему финансами.

"Дорогие коллеги, друзья! Два дня назад было подлое покушение на жизнь в центре Киева на нашего коллегу и друга Доктора высшей категории гениального нейрохируга Бориса Борисовича Павлова. Это подлое нападение на нашего друга вызвало резонанс как в Украине, так и во всем мире. Закон говорит, на врачей нельзя нападать. Мы все желаем нашему коллеге и другу скорейшего выздоровления. Мы уверены: бандиты будут наказаны", - написал он.

Фото: Скриншот (facebook.com/vlad.tiplitsky.71)

Врач также высказал слова поддержки известному врачу.

"Дорогой Борис Борисович мы все твои друзья с тобой! Выздоравливай и береги себя! Здоровья тебе Дорогой!!! Дорогие коллеги, друзья! Если кто-то хочет реально помочь финансами нашему другу Борису Борисовичу в лечении в ожоговом центре Киева, то вот реквизиты: 5168 7422 0839 7442 (Приват банк). Павлов Борис Борисович. Спасибо Всем!"

Ранее в Национальной полиции сообщали, что с 2014 года открыли 144 уголовных дела по фактам, связанными с нападениями на гражданских активистов.

Кроме того, стало известно, что в элитной школе Киева ученика окунали головой в унитаз, издеваясь над ним.