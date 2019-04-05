В Киеве обнаружили младенца: полиция ищет его мать

Новорожденного малыша обнаружили в Днепровском районе столицы
В Днепровском районе Киева прохожие обнаружили сумку с новорожденным младенцем и сообщили об этом в полицию. Подробности рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции города Киева.
В среду, около 22:00 в полицию позвонил житель Днепровского района и сообщил, что во время прогулки с собакой, на проспекте Соборности, он нашел младенца в сумке. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и медики.
Фото: Национальная полиция Украины
Врачи осмотрели малыша и сообщили, что это мальчик, который родился в течении последних суток. Мама завернула его в одеяло, потом положила в большую хозяйственную сумку и оставила на дорожке между домами.
Ребенка госпитализировали, и медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Угрозы его жизни на данный момент нет.
Полиция Днепровского управления открыла уголовное производство по части 1 статьи 135 (Оставление в опасности) УК Украины. Санкция по этой статье – лишение свободы сроком на два года.
В Киеве нашли новорожденного (Национальная полиция Украины)
Следователи проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить свидетелей происшествия и найти мать ребенка. Полиция обращается к местным жителям с просьбой предоставить любую информацию о возможном местонахождении женщины или которая поможет установить ее личность.
Все данные можно сообщить анонимно по телефонам: (067) 650-69-23 и 102 или прийти лично в Днепровское управление полиции по адресу: Красноткацкая,2.
В Киеве обнаружили младенца (YouTube/Полиция Киева)
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье новорожденного ребенка оставили на капоте автомобиля возле роддома.
А также рассказывали о том, что Комаровский рассказал об опасности для младенцев.