В Киеве мощный взрыв снес несколько этажей в жилом доме: появились фото и видео

В Киеве 21 июня произошел мощный взрыв в жилом доме, в результате чего пострадало несколько этажей. В сети появились фото и видео.

ЧП случилось на проспекте Григоренко, 41 (жилой массив Позняки), пишет Киев Оперативный Facebook. Предполагается, что взорвался газ.

Сильным взрывом снесло части квартир и балконы с трех этажей - начиная с шестого и выше.

"Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы", - говорится в сообщении.

В Киеве взорвался жилой дом (фото: Telegram/Киев Сейчас)

"Под завалами люди! На место съезжаются спасатели и тяжелая техника. Начата спасательная операция. Существует угроза обрушения верхних этажей..." - сказано в сообщении dtp.kiev.ua.

ГСЧС Украины сообщает, что разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.

Как мы писали ранее, на Донбассе на территории частного сектора произошел взрыв, ранена женщина.

Также сообщалось, что над Киевом появился "ядерный гриб", появились фото и видео редкого явления.