У Києві потужний вибух зніс кілька поверхів у житловому будинку: з'явилися фото і відео

У Києві 21 червня стався потужний вибух у житловому будинку, в результаті чого постраждало кілька поверхів. У мережі з'явилися фото і відео.

НП сталася на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 (житловий масив Позняки), пише Київ Оперативний Facebook. Передбачається, що вибухнув газ.

Сильним вибухом знесло частини квартир і балкони з кількох поверхів - починаючи з четвертого і вище.

"Інформація про кількість постраждалих та обставини події уточнюється. На місце терміново виїхали всі служби", - йдеться в повідомленні.

У Києві вибухнув житловий будинок (фото: Telegram/Київ Зараз)

"Під завалами люди! На місце з'їжджаються рятувальники й важка техніка. Розпочато рятувальну операцію. Існує загроза обвалення верхніх поверхів..." - сказано в повідомленні dtp.kiev.ua.

ДСНС України повідомляє, що зруйновані міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів. Під завалами, ймовірно, перебуває троє людей.

О 10:47 рятувальники виявили першого загиблого, о 12:00 стало відомо про ще одного, повідомляє ДСНС.

Рятувальники вже евакуювали 21 мешканця будинку. Одну людину знайшли під завалами і забрали в лікарню.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Відео з місця події можна переглянути за посиланням тут і тут.

Як ми писали раніше, на Донбасі на території приватного сектору стався вибух, поранена жінка.

Також повідомлялося, що над Києвом побачили "ядерний гриб", з'явилися фото і відео рідкісного явища.