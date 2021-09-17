В Киеве в школу зашел педофил и поиздевался над ребенком: где орудует извращенец, фото
В Киеве в школу зашел злоумышленник, назвался фотографом и заставил ребенка раздеться. Педофила пытались поймать, но мужчина успел убежать, и в настоящее время его местонахождение неизвестно.
Как выглядит подозреваемый, объявленный полицией в розыск - читайте в материале ниже.
Инцидент произошел в школе №147на проспекте Лесном, 17В (Лесной массив, Деснянский район столицы).
По словам директора учебного заведения, 15 сентября утром на территорию школы в женский туалет зашел мужчина, который сказал детям, что он фотограф, и якобы ищет моделей для съемки. Так извращенец заставил обманом раздеться малолетнего ребенка.
Когда об этом узнали работники школы, то бросились задерживать педофила, но не догнали.
После этого руководство школы обратилось к правоохранителям, а также разослало информацию о происшествии и фото мужчины, который аргументированно подозревается в совершении преступления, по всем педканалам массива.
Так, злоумышленник мог/может совершить и другие визиты в школы.
Разыскиваемый - 49-летний киевлянин Дмитрий Александрович Бубыр, который проживает на улице Маршала Жукова на Лесном массиве.
В Киеве разыскивают педофила (фото: скрин)
Полиция просит киевлян в случае обнаружения гражданина незамедлительно сообщить об этом правоохранителям по телефонам "102" или "067 247 7980".
Ведомости о происшествии были внесены в ЕРДР, начато производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного Кодекса.
Напомним, буквально на днях в Киеве 32-летний мужчина надругался над 12-летней девочкой, с которой познакомился на улице.
Также сообщалось, что в конце августа в детской поликлинике Киева на маленькую девочку напал педофил, который заперся с ней в кабинке уборной, заставил частично раздеться и снимал все это на камеру мобильного телефона.