В Киеве среди белого дня произошла массовая драка: видео побоища

Массовая драка произошла посреди дня 10 апреля возле концерт-холла Stereo Plaza в Киеве, который расположен на проспекте Валерия Лобановского, 119. Об этом сообщает magnolia.tv в Instagram.

По предварительной информации, активисты пришли к стенам концертного зала, чтобы провести акцию протеста. Дело в том, что в помещении Stereo Plaza был запланирован концерт звезд российской эстрады.

Очевидцы рассказывают, что митингующие забросали территорию пакетами с красной жидкостью. Тем самым они хотели показать, что нельзя строить бизнес на крови.

Массовая драка под клубом Stereo Plaza (фото: instagram.com/magnolia.tv/)

Акция протеста переросла в массовую драку. В результате конфликта было задержано около 30 человек. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства. Полицейские рассказали, что травмированных нет.

Массовая драка под клубом Stereo Plaza попала на видео (YouTube/OboZZ)

Напомним, недавно в Киеве в метро произошла драка между пассажирами на платформе станции "Майдан Независимости". Инцидент даже привел к задержке движения поездов.

К слову в Киеве полностью откажутся от жетонов в метро уже с 31 октября 2019 года.