В Киеве на сверхскорости разбился "гонщик": сеть разнесла систему автофиксации

В Киеве произошло смертельное ДТП из-за гонок, которые устроили молодые люди на Проспекте Победы в ночь на 8 июня. Хотя в столице с 1 июня и заработала автоматическая система фото и видеофиксации нарушений ПДД, "шумахеров" это не останавливает. К тому же в столице еще много мест, где без проблем можно погонять. Одно из таких - Проспект Победы, где камер до сих пор нет.

Напомним, что в столице работают 20 камер автофиксации нарушений. В сети Facebook опубликовали видео за несколько мгновений до трагедии, а также после того, как один из гонщиков погиб.

Видео до и после смертельного ДТП в Киеве опубликовали на Facebook dtp.kiev.ua. На опубликованном с видеорегистратора отрывке видно, как авто на сумасшедшей скорости обгоняют две машины, которые решили "потягаться".

"После, через две минуты регистратор записал последствия большой скорости. Volkswagen Passat ехал спереди, за ним Honda Civic", - подписано видео.

ДТП на Проспекте Победы в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Видео непосредственно с места ДТП можно посмотреть по ссылке.

"Скоростному режиму посвящается: раннее утро понедельника. Пятый час оформления смертельного ДТП: двое парней устроили гонки в Киеве на Проспекте Победы: в 00:41 их фиксирует регик нашего читателя: а через 2 мин они проезжают место аварии: под путепроводом на Берестейской. Тогда парень еще был жив, он умрет через несколько минут. Был в сознании", - сказано в сообщении.

Сеть негодует из-за того, что в таком благодатном месте для гонок нет камер автофиксации ПДД.

"А почему на Пр. Победы нет камер? Явно, чтобы все "можновладці" могли летать там, а люди не знали их "рекорды". Вот и результат"; "А радары на этом участке забыли поставить"; "Радары должны быть установлены на участках с высокой аварийностью", - пишут в комментариях.

Отметим, что установка в Киеве видеокамер с автоматической фиксацией нарушителей ПДД совсем не остановила столичных лихачей. В первый же день было выявлено 60 тысяч нарушений. Рекордсменами среди нарушителей стали водители Mercedes и BMW. Скорость обоих автомобилей была более 200 км/час.

А в течение первых пяти дней работы камер было зафиксировано 200 тысяч нарушений.

Ранее появилось поучительное видео, как украинским "шумахерам" приносят письма счастья.